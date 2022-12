Po paniki med Madžari Orban odpravil cenovno kapico za gorivo

Odločitev madžarske vlade sledi opozorilu izvršnega direktorja Mola Gyorgyja Bacse, da so razmere glede oskrbe nedvomno kritične, povpraševanje pa je močno naraslo. "Potrošniki si želijo ustvariti zaloge in sledilo je panično nakupovanje," je njegovo izjavo v torek povzela AFP.

Odločitev madžarske vlade sledi opozorilu izvršnega direktorja Mola Gyorgyja Bacse, da so razmere glede oskrbe nedvomno kritične, povpraševanje pa je močno naraslo. "Potrošniki si želijo ustvariti zaloge in sledilo je panično nakupovanje," je njegovo izjavo v torek povzela AFP. Foto: Reuters

Kot so v torek zvečer sporočili iz vlade, so se za odpravo cenovne kapice s takojšnjim učinkom odločili na predlog madžarske energetske družbe Mol. "Zgodilo se je to, česar smo se bali: v ponedeljek uveljavljene sankcije proti ruskemu naftnemu trgu so povzročile občutne motnje v oskrbi Madžarske z gorivom. Mol ne zmore brez uvoženega goriva," so navedli.

EU je v ponedeljek uveljavila embargo na uvoz večine ruske nafte v Unijo in cenovno kapico za rusko nafto, ki jo ta po morju izvaža v tretje države. S tem želi zmanjšati prihodke Moskve za financiranje vojske, ki izvaja agresijo na Ukrajino.

Pojavilo se je panično nakupovanje

Odločitev madžarske vlade sledi opozorilu izvršnega direktorja Mola Gyorgyja Bacse, da so razmere glede oskrbe nedvomno kritične, povpraševanje pa je močno naraslo. "Potrošniki si želijo ustvariti zaloge in sledilo je panično nakupovanje," je njegovo izjavo v torek povzela AFP.

Madžarski mediji so takrat že objavljali fotografije dolgih kolon pred bencinskimi servisi po vsej državi. Na mnogo bencinskih servisih nekatera točilna mesta niso delovala. Po navedbah Bacse je bila popoldne brez goriva približno četrtina Molovih točilnih mest.

Pomanjkanje goriva je po njegovih besedah povzročil 30-odstotni upad uvoza, težave pa imajo tudi zaradi vzdrževalnih del na eni od svojih rafinerij. Vendar pa so nekateri – med njimi madžarsko Združenje neodvisnih bencinskih servisov (FBSZ) – opozarjali, da vse težave izvirajo iz cenovne kapice za gorivo, zaradi katere so tuje družbe zmanjšale pošiljke goriva na Madžarsko.

Kapica na cene osnovnih živil še velja

Novembra lani je madžarska vlada ceno 95-oktanskega bencina določila pri največ 1,17 evra za liter. Ukrep je podaljševala na tri mesece in bi trenutno veljal do konca tega leta. Utemeljevala ga je kot pomembno rešitev za zmanjšanje bremena potrošnikov zaradi visoke inflacije.

Kapica na cene osnovnih živil medtem še naprej velja.