Evropi ni všeč, a kaj naj? Orbanove subvencije, milijarde proti Madžarski.

Zaradi državnih subvencij, bližine Nemčije in ključnih dobaviteljev postaja Madžarska prihodnji električni "hub" v Evropi. Od 14 milijard dolarjev naložb so jih največ prispevali Nemci, Kitajci in Korejci. V mestih, kot je Debrecen, so se združila nemška avtomobilska in azijska baterijska industrija. Evropo prav tako skrbi, da bo Azija kot vodilna na področju proizvodnje baterij preko Madžarske izkoristila odprta vrata na evropski trg.

Madžarska je v zadnjih šestih letih preko tujih neposrednih naložb za proizvodnjo baterij prejela 14 milijard dolarjev. Naložbe diktirajo predvsem Nemčija kot eden vodilnih proizvajalcev avtomobila, nato pa še Kitajska in Južna Koreja – obe državi sta vodilni na področju tehnologije za baterije električnih avtomobilov.

Madžari so v zadnjem desetletju odobrili 31 velikih subvencioniranih projektov, za katere je merilo naložba vsaj od pet do deset milijonov evrov. Kar 29 od 31 projektov je prišlo iz Nemčije, Kitajske ali Južne Koreje. Med neposrednimi prejemniki subvencij so podjetja kot BMW, Mercedes-Benz, Audi, kitajski CATL, korejski Samsung SDI in podobno. V povprečju je višina državne subvencije znašala 15 odstotkov celotne naložbe.

Na Madžarskem je posledično začel nastajati evropski baterijski "hub". Na enem mestu sta se združili nemška avtomobilska in azijska baterijska industrija, prav tako pa tudi mnogi njihovi pomembni dobavitelji.

Poleg Orbanovih subvencij je pomembna tudi bližina Nemčije

Orbanove državne subvencije niso edini razlog, da je Madžarska postala tako zaželena država za investicije v področje elektromobilnosti. Enako pomembna je tudi bližina Nemčije, največjega evropskega avtomobilskega trga in države, kjer domuje nekaj najpomembnejših neposrednih proizvajalcev in njihovih dobaviteljev. Kitajski CATL, največji proizvajalec baterij za električne avtomobile, bo v največjo madžarsko tovarno baterij vložil 7,6 milijarde dolarjev. Tovarna se bo nahajala blizu mesta Debrecen, enako tudi nova tovarna BMW za 2,1 milijarde dolarjev.

Pri Debrecenu se nahaja še več podjetij, ki sestavljajo celoten dobaviteljski ekosistem – od izdelovalcev zavor do katod za baterije in industrijskih strojev. Bližina teh dobaviteljev kot tudi Nemčije je bila med ključnimi razlogi za prihod na Madžarsko tako za korejskega giganta Samsung SDI in SK Innovation.

Mercedes-Benz bo svojo tovarno v Kecskemetu prav tako preuredil za izdelavo električnih avtomobilov, enako bo storil tudi Audi s tovarno v Gyoru.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Audi

Kaj pa težave? V prvi vrsti je to madžarska "fosilna" elektrika in premalo visokoizobražene delovne sile.

Vse kajpak ni idealno. Elektromobilnost prinaša velike priložnosti, a zahteva tudi visoka vlaganja tako v državno energetsko infrastrukturo kot šolano delovno silo. Avtomobilski proizvajalci so tovarne na vzhodu Evrope radi odpirali zaradi poceni delovne sile, a za izdelavo električnih avtomobilov in baterijskih sistemov bodo morali zaposlene ustrezno izobraziti.

Druga težava je pritisk na madžarsko električno omrežje, ki bo moralo poganjati vse nove tovarne in ambiciozne proizvodne načrte. Proizvodnjo elektrike morajo Madžari preusmeriti iz fosilnih goriv proti obnovljivim virom, kar prav tako zahteva vlaganja, prilagoditve zakonodaje in tudi določen čas.

Madžari so lani elektriko v 80 odstotkih izdelali iz fosilnih goriv, 14,5 odstotka iz jedrske in le 3,6 odstotka iz sončne energije.

Je Madžarska preveč na široko odprla vrata Azijcem?

Evropo medtem delno skrbi, ker so Madžari na stežaj odprli vrata evropski konkurenci iz Kitajske in Koreje. Tam so z razvojnimi projekti na področju elektromobilnosti prehiteli Evropo. Toda druge izbire, če želijo v Bruslju dočakati pospešek prodaje električnih avtomobilov in znižanje toplogrednih izpustov s področja prometa, kot sklenitev poslov z Azijci ni bilo.

"Povsem se strinjam, da bi evropski proizvajalci morali imeti svoje lastne vire. Toda to je konkurenčni trg in Kitajska je naredila že več odločnih korakov," je za Reuters povedal Csaba Kilian iz madžarske avtomobilske organizacije.

Foto: Audi

Evropski proizvajalci baterij doma ne bodo v večini

Evropa bi morala do leta 2031 doseči letno proizvodno baterijsko kapaciteto 1.200 gigavatnih ur. Analitično podjetje BMI je pripravilo projekcijo, da bodo od te kapacitete kar 44 odstotkov takrat zagotovila azijska podjetja, evropska bodo prispevala 43 odstotkov, ameriška Tesla pa okrog 13 odstotkov.

Če bi želeli podoben baterijski sektor postavili v Nemčiji, bi se trenutno najprej zapletlo pri tamkajšnjih rekordno visokih cenah za energente. Madžari imajo dokaj stabilen energetski sistem, ki se delno zanaša tudi na jedrsko energijo, prav tako pa tudi na visoke subvencije in evropsko najnižjo davčno stopnjo za podjetja (devet odstotkov).

Evropska unija je leta 2017 ustanovila Evropsko baterijsko organizacijo, ki naj bi pospešila lokalno proizvodnjo baterij. Tudi njihovi predstavniki zdaj ugotavljajo, da se je na Madžarsko preselil že velik del dobaviteljske verige.



"Ko vidimo napovedi za leto 2025 ali 2030, bodo imeli očitno eno največjih proizvodnih kapacitet v Evropi. Prav lahko se zgodi, da bo Madžarska postala naslednji velik evropski grozd za baterijsko proizvodnjo," ocenjuje Ilka von Dalwigk iz omenjene evropske baterijske organizacije.