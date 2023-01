V množici, ki se poslavlja od Benedikta XVI., tudi Orban #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vatikanska bazilika svetega Petra je danes ob 7. uri znova odprla vrata za vernike, ki se želijo posloviti od pokojnega zaslužnega papeža Benedikta XVI. Po poročanju tujih tiskovnih agencij se v Vatikanu tudi drugi dan vijejo dolge vrste ljudi, ki prihajajo z vseh koncev Italije in tudi iz tujine. Med njimi se je danes nekdanjemu papežu Benediktu v katedrali sv. Petra v Vatikanu poklonil tudi madžarski premier Viktor Orban.

Benedikt XVI., prvi papež po več kot 600 letih, ki je odstopil, je umrl v soboto v 96. letu starosti v vatikanskem samostanu Matere Cerkve. Tam je živel od leta 2013, ko je vodenje Katoliške cerkve prepustil svojemu nasledniku, papežu Frančišku. Njegove posmrtne ostanke so v ponedeljek prepeljali v baziliko svetega Petra, kjer se lahko od njega do srede zvečer poslovijo verniki.

Prvi dan je truplo pokojnega zaslužnega papeža v rdeče-zlatem oblačilu in z zlato obrobljeno škofovsko kapo po podatkih Vatikana obiskalo 65 tisoč ljudi.

Od papeža se je že poslovil italijanski vrh

Med prvimi, ki so se poslovili od njega, sta bila v ponedeljek italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik Sergio Mattarella, davi pa nekdanji italijanski premier Matteo Renzi.

Bazilika bo za javnost odprta danes do 19. ure in v sredo od 7. do 19. ure. V Vatikanu pričakujejo po okoli 30 tisoč obiskovalcev na dan. Vstop je prost, rezervacije niso potrebne.

Pogreb v četrtek, pričakujejo okoli 70 tisoč vernikov

Pogreb bo sledil v četrtek, pogrebne slovesnosti pa bo prvič v zgodovini vodil Benediktov naslednik, papež Frančišek. Kot so sporočili v Vatikanu, bo pogreb na željo pokojnika "slovesen, a preprost". Ker Benedikt XVI. ni bil aktualni papež, njegov pogreb ne bo državniški. Na njem pričakujejo okoli 70 tisoč vernikov, a le dve uradni državni delegaciji, italijansko in nemško.

Zaslužni papež bo pokopan v kripti Bazilike svetega Petra, v tamkajšnji nekdanji grobnici Janeza Pavla II., čigar posmrtne ostanke so ob njegovi beatifikaciji leta 2011 prenesli v zgornji del bazilike. Krsto bodo tja položili takoj po četrtkovi pogrebni slovesnosti.

Nekdanji zaslužni papež je odstopil 28. februarja 2013

Nemec Joseph Ratzinger je bil za papeža izvoljen 19. aprila 2005, na položaju je nasledil Janeza Pavla II. Osmi Nemec na čelu Katoliške cerkve in drugi, ki v skoraj 500 letih ni bil Italijan, je izbral ime Benedikt v čast svetemu Benediktu, začetniku zahodnega meništva iz 5. stoletja. Zaradi šibkega zdravja je odstopil 28. februarja 2013.

Od svojega odstopa je živel v relativni osami v vatikanskem samostanu. Že več mesecev je bilo znano, da je fizično šibak in da komaj govori. Njegovo zdravje se je močno poslabšalo v sredo.