Frančišek: Zaslužni papež Benedikt XVI. zelo bolan

"Spomnite se ga, zelo je bolan, in prosite Gospoda, naj ga tolaži in podpira vse do konca," je dejal Frančišek.

Podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa papež in Sveti sedež nista sporočila.

Nekdanji papež je fizično šibak, živi v relativni osami

Na Bavarskem rojeni zaslužni papež Benedikt XVI., ki se je pred izvolitvijo imenoval Joseph Ratzinger, od svojega odstopa leta 2013 živi v relativni osami v vatikanskem samostanu. Že več mesecev je znano, da je fizično šibak in da komaj govori.

Kot osmi Nemec na čelu Katoliške cerkve in drugi, ki ni bil Italijan v skoraj 500 letih, je Ratzinger izbral ime Benedikt v čast svetemu Benediktu, začetniku zahodnega meništva iz 5. stoletja.

Leta 2013 je odstopil kot prvi papež po skoraj 600 letih

Za papeža je bil izvoljen 19. aprila 2005, odstopil pa je 28. februarja 2013 kot prvi papež po skoraj 600 letih. S tem je odprl pot izvolitvi njegovega argentinskega naslednika, papeža Frančiška.