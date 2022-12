Papež pred božičem obsodil pohlep

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papeževa polnočnica, ki jo je letos tako kot pretekli dve leti obhajal že ob 19.30, je sicer eden glavnih dogodkov v uvodu v slovesnosti ob božiču, drugem največjem krščanskem prazniku, ko se verniki spominjajo Jezusovega rojstva. Mašo v baziliki svetega Petra so mnoge televizije in spletni portali tudi neposredno prenašali. Foto: Reuters

Papež Frančišek je med današnjo zgodnjo polnočnico pred božičem obsodil pohlep, katerega glavne žrtve so po njegovih besedah šibki in revni. Maši v baziliki svetega Petra je po dveh božičih, ki so ju zaznamovali pandemični ukrepi, prisostvovalo 7000 vernikov, še dodatnih 3000 pa jih je obred spremljalo na Trgu svetega Petra.