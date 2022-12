Papež ob božiču pozval h koncu nesmiselne vojne v Ukrajini

V soboto zvečer je papež Frančišek med zgodnjo polnočnico pred božičem že obsodil pohlep, katerega glavne žrtve so po njegovih besedah šibki in revni.

V soboto zvečer je papež Frančišek med zgodnjo polnočnico pred božičem že obsodil pohlep, katerega glavne žrtve so po njegovih besedah šibki in revni. Foto: Reuters

Papež Frančišek je danes v božičnem nagovoru na Trgu svetega Petra v Vatikanu pozval h "koncu nesmiselne vojne v Ukrajini" ter k miru v Siriji, na Bližnjem vzhodu in drugih konfliktnih območjih. Ob koncu nagovora je izrekel božični blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).

V nagovoru z balkona Bazilike svetega Petra je papež na božični dan obžaloval, da nad človeštvom še vedno divjajo ledene vojne vihre. Pozval je k njihovemu koncu in solidarnosti s prizadetimi.

Vsem kristjanom namenil blagoslov mestu in svetu

Vernike je spodbudil, naj se spominjajo obraza novorojenega Jezusa v jaslih in naj "v tem majhnem, nedolžnem obrazu prepoznajo obraze otrok, ki si želijo miru na vseh koncih sveta". Na koncu je več tisočem ljudi na Trgu svetega Petra in vsem kristjanom namenil blagoslov mestu in svetu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Naj nas Gospod navdahne, da s konkretnimi solidarnimi dejanji pomagamo vsem, ki trpijo, in naj razsvetli tiste, ki imajo moč, da utišajo grmenje orožja in takoj končajo to nesmiselno vojno" v Ukrajini, je dejal papež. Pozval je tudi k prenehanju uporabe hrane kot orožja in opozoril na številne druge konflikte v svetu, od Sirije do Bližnjega vzhoda.

V soboto zvečer je papež Frančišek med zgodnjo polnočnico pred božičem že obsodil pohlep, katerega glavne žrtve so po njegovih besedah šibki in revni. Maši v Baziliki svetega Petra je po dveh božičih, ki so ju zaznamovali ukrepi zaradi pandemije covid-19, prisostvovalo 7.000 vernikov, še dodatnih 3.000 pa jih je obred spremljalo na Trgu svetega Petra.