Necenzurirano: Finančno poslovanje ljubljanske nadškofije pod drobnogledom papeževega odposlanca

Kot navaja portal, jim je več virov potrdilo, da je finančno poslovanje nadškofije pod drobnogledom posebne revizije vatikanskega urada za ekonomske zadeve. Pri tem naj bi se revizija posebej usmerila v poslovanje podjetja Metropolitana, ki ga je nadškofija ustanovila leta 2001.

Podjetje, ki ima za več kot sto milijonov evrov premoženja in je brez dolgov, upravlja 15 tisoč hektarjev cerkvenih gozdov in zemljišč na Pokljuki, Jelovici in v Zgornji Savinjski dolini. Pri tem naj bi se v cerkvenih krogih že več let govorilo o nenavadnem upravljanju podjetja in domnevno spornih poslih s prodajo lesa, navaja portal.

Boj za nadvlado?

Poleg tega se je poslovanje Metropolitane med epidemijo bolezni covid-19 poslabšalo. Zato je imelo podjetje manj presežnih denarnih sredstev, ki jih namenja za dividende nadškofije ali hrani za težke čase. Lani je tako podjetje ob 63 milijonih evrov prihodkov in štirih milijonih evrov dobička nadškofiji izplačalo le okoli 2,5 milijona evrov dividend, navaja portal. Ob tem dodaja, da gre v ozadju najverjetneje za to, kdo bo obvladoval podjetje.

Na ljubljanski nadškofiji na vprašanja portala, zakaj so v postopku vizitacije in kdo jo vodi, niso odgovorili, saj za podajanje odgovorov o tej zadevi na nadškofiji niso pristojni.

Apostolska vizitacija je ukrep, za katerega se Sveti sedež odloči, ko želi na terenu preveriti nekatera vprašanja v posameznih škofijah, zato tja pošlje posebnega papeževega preiskovalca – vizitatorja. Za isti ukrep se je Vatikan v Sloveniji odločil pred dobrim desetletjem – ob zlomu finančnega omrežja Nadškofije Maribor, navaja portal.