Izpoved: Rupnik me je nagovarjal k seksu v troje in se skliceval na Sveto trojico

"Dinamika je bila vedno enaka: če sem dvomila ali zavračala, me je Rupnik diskreditiral pred skupnostjo z besedami, da duhovno ne rastem. Ni imel zavor, za dosego cilja je uporabljal vsa sredstva, tudi zaupne stvari, ki jih je slišal pri spovedi. Takrat se je začel moj psihični zlom," spletni portal Domovina.je povzema izpoved italijanske redovnice o zlorabah patra Marka Rupnika za časnik Domani. Med drugim je izpostavila, da jo je nagovarjal k seksu v troje in se pri tem skliceval na Sveto trojico.

Italijanski časnik Domani je objavil anonimno izpoved nekdanje italijanske redovnice, ki naj bi jo zlorabil pater Marko Rupnik.

Leta 1985, ko je bila 21-letna študentka na medicinski fakulteti, ji je neka redovnica predstavila patra Rupnika, ki je bil jezuitski slikar. Ker je bila navdušena nad umetnostjo, je pogosto začela zahajati v njegov atelje. S pogovorom sta se nato vedno bolj zbliževala. Rupnik naj bi nato začel dajati pomen vsakemu stiku, prav tako, trdi nekdanja redovnica, naj bi ji kazal slike iz Kamasutre. Prosil jo je tudi, naj pozira za eno od njegovih slik, poročanje časnika povzema domovina.je.

"Ni bilo težko sprejeti in odpeti nekaj gumbov na bluzi. Zame, ki sem bila naivna in neizkušena, je to pomenilo le pomoč prijatelju. Takrat me je rahlo poljubil na usta in mi rekel, da je tako poljubil oltar, kjer je obhajal evharistijo. Bila sem omamljena: Po eni strani sem hotela pobegniti, po drugi me je pater Marko spodbujal, da lahko živim to resničnost, ker sem posebna in je to dar, ki ga je Gospod dal samo nama," je dejala nekdanja redovnica.

Ko ga je zavrnila, jo je napadel z ostrimi besedami

Ko ga je naslednjič zavrnila, jo je Rupnik napadel, da je ničvredna in da želi prekiniti vse odnose. Zaradi strahu pred tem, da bi ga za vedno izgubila, se je odločila, da se mu popolnoma zaupa. Pater Marko jo je nato prosil, naj pusti medicino in se odpravi v Slovenijo. Tako je postala ena prvih sester skupnosti Loyola v Mengšu, katere del je bila med letoma 1987 in 1994.

Medtem so se zlorabe patra Marka nadaljevale, pravi Anna. "Spomnim se zelo nasilne masturbacije, ki je nisem mogla ustaviti in med katero sem izgubila nedolžnost. Gre za epizodo, ki je sprožila številne zahteve po oralnem seksu. Dinamika je bila vedno enaka: če sem dvomila ali zavračala, me je Rupnik diskreditiral pred skupnostjo z besedami, da duhovno ne rastem. Ni imel zavor, za dosego cilja je uporabljal vsa sredstva, tudi zaupne stvari, ki jih je slišal pri spovedi. Takrat se je začel moj psihični zlom."

Takšne stvari naj bi se dogajale tako v Sloveniji kot tudi v Rimu: "Tam me je pater Marko prosil za seks v troje z drugo sestro iz skupnosti, saj mora biti spolnost po njegovem mnenju osvobojena lastnine, v podobi Svete trojice, kjer je, kot je rekel, tretja oseba prejela odnos med dvema." Dvakrat naj bi jo v Rimu peljal tudi na ogled pornografskega filma.

Anna je na koncu le zbrala pogum in odšla iz skupnosti. Ali bo podala tudi civilno tožbo zoper Rupnika, se še ni odločila.

Jezuiti pozvali morebitne žrtve patra Rupnika k podaji prijav

Vodstvo jezuitskega katoliškega reda je v nedeljo pozvalo vse morebitne žrtve spolnih zlorab slovenskega patra Marka Rupnika, naj to prijavijo. Rupnikov nadrejeni Johan Verschueren je v nedeljo dejal, da želi pojasniti nekatera vprašanja okrog primera, in pozval vse, ki vedo kaj o starih in novih obtožbah, naj se javijo na njihov elektronski naslov, poroča STA.

"Moja glavna skrb gre vsem tistim, ki so trpeli, in kličem vse, ki želijo narediti novo prijavo, ali želijo razpravljati o že podanih prijavah, naj stopijo z mano v stik," je sporočil in dodal, da sprejemajo prijave v angleškem, francoskem, italijanskem, španskem, nizozemskem in nemškem jeziku.

Vatikan je priznanega sakralnega umetnika Rupnika sicer leta 2019 začasno ekskomuniciral, ker je storil enega hujših zločinov v katoliški cerkvi, ko je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, sam odvezal greha, je novinarjem v Rimu pred dnevi potrdil predstojnik svetovnega jezuitskega reda Arturo Sosa.

Gre za sostorilčevo odvezo greha, to pa je dejanje, ki terja ekskomunikacijo oziroma izobčenje. Sosa je sicer priznal, da so ukrep le mesec dni kasneje odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.

Do kratke ekskomunikacije je tako prišlo dve leti pred tem, ko se je Vatikan odločil za umik druge tožbo proti njemu zaradi domnevne zlorabe devetih žensk pod njegovo duhovno oskrbo.

Šlo naj bi za devet redovnic, s katerimi naj bi imel danes 68-letni Rupnik spolne odnose v 90. letih prejšnjega stoletja v Ljubljani. Vatikanski dikasterij za doktrino vere oz. nekdanja kongregacija za doktrino vere je leta 2021 odločil, da so zadeve zastarele, ker je od dejanj minilo več kot 30 let − čeprav je ta isti dikasterij oz. kongregacija Rupnika pred tem že ekskomuniciral in ga nato sprejel nazaj.

Bo februarja vodil duhovne vaje?

Vatikan je v podobnih primerih občasno že "pozabil" na zastaralni rok, ko je ukrepal proti duhovnikom, obtoženim spolnih zlorab. V primeru Rupnika pa tega ni storil, pri čemer agencija AP omenja, da dikasterij vodi jezuit, prav tako pa sta jezuita tudi tožilec za spolne prekrške in njegov namestnik, ki je bil skupaj z Rupnikom celo v jezuitski skupnosti v Rimu.

Sosa je dejal, da so Rupniku prepovedali spovedovanje, duhovno vodenje in duhovne vaje. Agencija AP pa poroča, da je Rupnik od 13. do 17. februarja v svetišču Loreto Marian na italijanski jadranski obali predviden za vodenje duhovnih vaj.