Slovenski jezuit Rupnik zagrešil enega najhujših zločinov v Katoliški cerkvi

Temu rečejo odveza greha s strani sostorilca in to je dejanje, ki terja ekskomunikacijo oziroma izobčenje, poroča ameriška katoliška tiskovna agencija, ki se pri tem sklicuje na tiskovno agencijo AP. Sosa je sicer pojasnil, da so ta ukrep kasneje odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.

Zlorabil naj bi devet redovnic

Za enega najhujših zločinov v Katoliški cerkvi je bil tako Rupnik očitno kaznovan dve leti pred tem, ko se je Vatikan odločil, da umakne drugo tožbo proti njemu zaradi domnevne zlorabe devetih žensk pod njegovo duhovno oskrbo.

Šlo naj bi za devet redovnic, s katerimi naj bi imel danes 68-letni Marko Rupnik spolne odnose v 90. letih prejšnjega stoletja v Ljubljani. Vatikanski dikasterij za doktrino vere oz. nekdanja kongregacija za doktrino vere je leta 2021 odločila, da so zadeve zastarele, ker je od dejanj minilo več kot 30 let – čeprav je ta isti dikasterij oz. kongregacija Rupnika pred tem že ekskomunicirala in ga nato sprejela nazaj.

Ena od redovnic naj bi se poskušala ubiti

To je novinarjem v Rimu priznal predstojnik svetovnega jezuitskega reda Arturo Sosa. Sosa je sicer tudi zanikal prejšnjo izjavo jezuitov, ko je dejal, da omejitve Rupnikove službe, ki še vedno veljajo, izhajajo iz prejšnje obsodbe leta 2019, ne iz obtožb iz leta 2021, saj so te za Vatikan zastarele.

Jezuiti so namreč 2. decembra potrdili, da so leta 2021 prejeli omenjene obtožbe redovnic, a ugotovili, da so zadeve zastarele, kljub temu pa so proti Rupniku uvedli sankcije – prepoved poslušanja spovedi, prepoved duhovnega vodenja in duhovnih vaj. Niso pa omenili, da so ga leta 2019 ekskomunicirali, ker je odvezal greha za spolni odnos žensko, s katero je sam imel ta spolni odnos.

Afero so sicer razkrili italijanski blogi Silere non Possum, Left.it ter Messa in Latino. Poročali so, da naj bi se ena od redovnic poskušala celo ubiti.

Afera se nadaljuje

Vatikan je v podobnih primerih občasno že "pozabil" na zastaralni rok, ko je ukrepal proti duhovnikom, obtoženim spolnih zlorab. V primeru Rupnika pa tega ni storil, pri čemer AP omenja, da dikasterij vodi jezuit, jezuit je tudi tožilec za spolne prekrške in jezuit je njegov namestnik, ki je bil skupaj z Rupnikom celo v jezuitski skupnosti v Rimu. Torej se med seboj poznajo.

Na vprašanje, ali je papež Frančišek kaj vedel o tem primeru, je Sosa odgovoril, da si predstavlja, da je prefekt dikasterija, kardinal in jezuit Luis Ladaria, papežu o tem že kaj povedal. AP poroča, da zdaj jezuiti vprašanja o primeru naslavljajo na Vatikan, ta pa žogico vrača jezuitom in afera se nadaljuje.