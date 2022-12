Provincial slovenskih Jezuitov o patru Rupniku: Vatikan mu ni nič prepovedal, gre za previdnostne ukrepe

V teh dneh smo v različnih medijih zasledili, da naj bi pater Marko Ivan Rupnik pred tridesetimi leti psihično in fizično zlorabil najmanj tri redovnice. Na Slovenski tiskovni konferenci z obtožbami niso seznanjeni, v Družni Jezusovi, katere član je tudi pater Rupnik pravijo, da pater že preko 20 let živi v Rimu in da je zanj odgovoren delegat mednarodnih hiš v Rimu. Provincial Miran Žvanut iz Družbe Jezusove je dejal, da so v okviru predhodne raziskave bili sprejeti ukrepi, ki niso, kot poudarja, sankcije, ampak previdnostni ukrepi, ki so še vedno v veljavi. Glede na to, da je Rupnik v tujini, Žvanut v preiskavo ni neposredno vključen, vendar pričakuje, da ga bodo iz Rima seznanjali o dogajanju.

Kot smo pisali včeraj, so bile proti znanemu slovenskemu patru in umetniku Marku Ivanu Rupniku lani vložene obtožbe o domnevnih psihičnih in spolnih zlorabah redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, ki naj bi se zgodile v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Obtožbe zoper Rupnika so bile vložene leta 2021, vendar so očitana kazniva dejanja zastarala, zato so primer v začetku letošnjega oktobra zaključili, so sporočili iz dikasterija za nauk vere v Vatikanu. Je pa bila v zvezi z obtožbami uvedena "preliminarna preiskava", je včeraj poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se je sklicevala na sporočilo za javnost Družbe Jezusove.

Na Slovenski škofovski konferenci niso seznanjeni s primerom

Na Slovenski tiskovni konferenci z obtožbami zoper patra Marka Ivana Rupnika niso seznanjeni, so nas pa usmerili na Provincialat Družbe Jezusove. Povprašali smo jih, ali drži, da je pater Marko Ivan Rupnik psihično in spolno zlorabljal redovnice. "Jaz teh informacij nimam. Preiskava se opravlja v Rimu in jaz imam informacije, ki jih dobim iz Rima. Nimam informacij o tem, da bi on koga zlorabljal. Tudi jaz sem omejen z informacijami. Pater zdaj živi v Rimu že preko 20 let in zanj je odgovoren delegat mednarodnih hiš v Rimu. Oni me obveščajo, če je kaj pomembnega," je pojasnil pater Miran Žvanut iz Provincialata Družbe Jezusove v Sloveniji, katere član je od leta 1973 tudi pater Marko Ivan Rupnik.

Družba Jezusova je red v rimokatoliški cerkvi, ki so ga leta 1540 ustanovili sv. Ignacij Lojolski in tovariši. Poslanstvo jezuitov je spremljanje ljudi k spravi z Bogom, s seboj, z drugim in z božjim stvarstvom.

Žvanut iz Družbe Jezusove: Vatikan mu ni nič prepovedal, gre za previdnostne ukrepe

Po poročanju italijanske agencije Ansa so v veljavi ukrepi, ki so jih med predhodno preiskavo zoper patra Rupnika sprejeli v Vatikanu, kar je potrdil tudi Žvanut. Tako ima med drugim prepoved opravljanja spovedi, duhovnega vodenja in spremljanja duhovnih vaj, brez dovoljenja krajevnega predstojnika mu je bilo prepovedano tudi javno delovanje.

Žvanut iz Družbe Jezusove poudarja, da ne gre za prepoved. "V medijih pišejo, da mu je Vatikan prepovedal, Vatikan mu ni nič prepovedal. To je normalna procedura v Družbi Jezusovi, da so sprejeti določeni ukrepi, ko katerega od duhovnikov bremeni kakšna obtožba. Ampak to so predhodni, previdnostni ukrepi in ne sankcije," je pojasnil.

"Kdo so žrtve ne vem, ker nisem neposredno vključen v preiskavo," je še povedal Žvanut in dodal, da s strani redovnic ni prišla nobena obtožba in da je Družba Jezusa za preiskavo primera izbrala zunanjega preiskovalca, duhovnika iz drugega reda. Žvanut v preiskavo ni neposredno vključen, pričakuje pa, da ga bodo iz Rima obveščali o vseh novostih.

Ob tem je poudaril, da Družba Jezusova vsako pritožbo proti enemu od svojih članov vzame zelo resno, saj je njeno poslanstvo sprava in iskanje resnice. "Verjamem, da bodo osebe, ki jim je zaupano reševanje tega primera, tudi prišle do resnice," je še zapisal.

V zavodu Dovolj.je omenjenih obtožb ne želijo komentirati. "Nisem pristojen, da komentiram. Zavod se posveča zaščiti žrtev spolnih zlorab v katoliški cerkvi v Sloveniji, tistim, ki se na nas obrnejo. V zvezi z omenjenim nismo dobili nobene prijave," je povedal Janez Cerar, predstavnik zavoda Dovolj.je.