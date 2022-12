Novinarska konferenca SŠK ob odkritju zlorab Marka Rupnika

Na novinarska konferenca Slovenske škofovske konference (SŠK) ob odkritju zlorab in nasilja patra Marka Ivana Rupnika so sodelovali generalni tajnik SŠK, dr. Tadej Strehovec, msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik SŠK ter msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit.

"V zadnjih tednih smo bili iz medijev o zlorabah patra Marka Ivana Rupnika seznanjeni tudi škofje, ki smo povezani v SŠK," je na konferenci povedal msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik SŠK.

Škofje po rakritjih opozarajo, da žrtve nikoli niso krive. Obžalujejo, da so dejanja ostala neodkrita toliko let. "Žal nam je, da žrtve zlorab niso bile slišane," je še v imenu slovenskih škofov povedal škof Saje. Vse prosijo, da prijavijo druge morebitne zlorabe in nasilje.

Škofje prosijo, da ljudje ločujejo med Rupnikovimi deli in opusom ter med njegovimi dejanji.

Saje je dodal, da je zadeva sicer zastarala, a si želijo, da se v tej stvari odkrije do konca. Nekatere zlorabe naj bi se domnevno ponavljale tudi v zadnjih letih, zato te stvari po Sajetovih besedah še niso zastarale.

"Očitno je šlo za zlorabe, duhovne, fizične in tudi spolne, raziskava pa bo pokazala, kaj je res," je povedal škof Saje in dodal, da je ob zlorabah ljudem o zlorabah težko govoriti, ker gre za travmatične izkušnje. "Povprečna starost prijaviteljev, ki so bili zlorabljeni kot mladoletni, je 53 let," je povedal Saje, ki se je v različnih postopkih že srečal z mnogimi žrtvami zlorab in ga je ta novica o zadnjih zlorabah zelo prizadela.

"Sam sem bil zelo presenečen, kako hitro se je začelo odkrivati sile v ozadju," je na poročanje medijev o domnevnem razkolu škofov in struj v ozadju, ki naj bi želele razdreti skupino slovenskih škofov, povedal nadškof Zore.

Ob tej novici in zlorabah je prizadeta širša skupnost, tako laiki kot intelektualci, ne samo žrtve, ki so bile zlorabljene, je dodal Saje.