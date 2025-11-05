Papež Leon XIV. je v torek zvečer izrazil upanje, da bo postopek proti nekdanjemu slovenskemu jezuitu Marku Rupniku, obtoženemu zlorab redovnic, ki poteka pred posebnim sodiščem Vatikana, prinesel jasnost in pravico, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kot je dejal papež v pogovoru z novinarji ob odhodu iz svoje poletne rezidence Castel Gandolfo, je obveščen o primeru Marka Rupnika, sicer tudi znanega verskega umetnika. Pojasnil je še, da so njegova dela prekrili ali odstranili s spletnih strani, da bi se približali žrtvam.

"Začel se je nov postopek, imenovani so bili sodniki. Postopki trajajo, vem, da so žrtve težko potrpežljive, vendar mora Cerkev spoštovati pravice vseh. Upam, da bo ta postopek prinesel jasnost in pravičnost," je še dejal Leon XIV.

Kardinal prefekt Kongregacije za versko doktrino Victor Manuel Fernandez je v torek ob predstavitvi doktrinalnega dokumenta o vlogi Marije dejal, da sodniki v primeru Rupnik delajo. "Ne vemo, kaj delajo, ker delajo svobodno," je dodal po poročanju agencije Ansa. Na vprašanje, ali je mogoče pričakovati razsodbo še letos, je kardinal odgovoril: "Upamo".

Obtožbe 20 redovnic

Skupina redovnic iz skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval in ki jo je Vatikan kasneje razpustil. Obtožilo naj bi ga 20 redovnic. Jezuitski red, iz katerega je prihajal tudi prejšnji papež Frančišek, je Rupnika junija 2023 izključil. Rupnik, ki ostaja duhovnik, obtožbe zanika.

Dikasterij za nauk vere v Vatikanu je po preiskavi odločil, da so obtožbe zastarale. Vendar ga je Frančišek oktobra 2023 zaprosil, naj znova preuči primer.