Svet se poslavlja od papeža: Znano je, kdaj bo pogreb Benedikta XVI.

Prvi papež po skoraj 600 letih, ki je odstopil s položaja, je umrl danes dopoldne v samostanu Matere Cerkve v Vatikanu. Star je bil 95 let.

Krsta s posmrtnimi ostanki zaslužnega papeža bo od ponedeljka v baziliki svetega Petra, kjer se bodo verniki lahko poslovili od njega. "V četrtek 5. januarja ob 9.30 se bo na Trgu svetega Petra začel pogreb, ki ga bo vodil sveti oče," je danes novinarjem v Vatikanu še povedal tiskovni predstavnik svetega sedeža Matteo Bruni.

Saje ob smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI. izpostavil tudi njegovo naklonjenost katoliški cerkvi v Sloveniji



Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je ob smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI. zapisal, da je ta svojo vlogo učitelja in pastirja opravil izvrstno. Izpostavil je tudi naklonjenost, s katero je spremljal katoliško cerkev v Sloveniji. Škofje slovenske katoličane vabijo, da se pokojnega papeža spomnijo v molitvi.

Slovenski škofje so ob koncu življenja zaslužnega papeža Benedikta XVI. hvaležni za njegov zgled vere in predanosti pri opravljanju papeške službe ter vse njegovo delo. Hvaležni so mu za zgled zvestobe, poguma in požrtvovalnosti, s katero je to službo opravljal, je zapisal Saje. Izpostavil je njegovo zvestobo evangeliju in ljubezni do Cerkve in dodal, da se je globoko vtisnil v srca katoliških vernikov in dobromislečih ljudi po vsem svetu.

Cerkev v Sloveniji je po Sajetovih besedah papežu Benediktu XVI. še posebej hvaležna, ker je leta 2006 ustanovil tri nove škofije: v Celju, Novem mestu in Murski Soboti. Prav tako je mariborsko škofijo povzdignil v nadškofijo in metropolijo ter s tem v Sloveniji ustanovil dve cerkveni pokrajini. V času njegovega pontifikata je imenoval nadškofa Franca Rodeta za kardinala in prefekta Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.