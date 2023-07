Biden: Putin se moti, če misli, da lahko zdrži dlje kot Ukrajina #vŽivo

Ukrajina se zaveda, da je vojaška pomoč Zahoda odvisna od razmer na bojišču, je po pogovoru z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da so obljube o novi pomoči na vrhu Nata približale zmago Ukrajine. Biden pa je dejal, da Moskva še vedno dvomi v moč in enotnost zavezništva.

Zelenski je na novinarski konferenci po vrhu Nata vztrajal, da obljube zahodnih voditeljev pomenijo pomembno varnostno zmago za Kijev in ponovil, da so mu članice Nata zagotovile, da "bodo Ukrajini pomagale in jo podpirale, dokler bo to potrebno", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Prav tako je opozoril, da Ukrajina ne bo nikoli barantala za svoje ozemlje, "četudi gre le za eno vas z enim ostarelim prebivalcem". Hkrati pa je izrazil prepričanje, da zavezniki Ukrajine ne bodo izdali s takšnim pogojem za vstop v Nato, poroča britanski BBC.

Biden je medtem pohvalil ukrajinsko ljudstvo in ga označil za nezlomljivo. Opozoril je, da se Rusiji ne sme dovoliti, da s silo zasede ozemlje svoje sosede in ponovil, da bi "Moskva lahko vojno končala že jutri".

"Ruski predsednik Vladimir Putin še vedno dvomi o naši moči. Še vedno stavi na to, da se bosta prepričanje in enotnost med ZDA ter našimi zavezniki in partnerji porušila," je dejal Biden in dodal, da se Putin moti, če misli, da lahko "zdrži dlje kot Ukrajina".

V svojem govoru po koncu vrha Nata v Litvi se je dotaknil tudi podnebnih sprememb, ki jih je označil za največjo grožnjo človeštvu. Ob tem se je vprašal, ali bo mednarodni skupnosti uspelo zaustaviti podnebno krizo, preden bo prepozno, in pozval k sodelovanju pri soočanju s tovrstnimi izzivi.