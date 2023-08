"Dokler ne bo neodvisnih dokazov, da je bil v letalu tudi Prigožin, gre zgolj za ugibanja"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O nesreči ruskega letala, v katerem naj bi bil tudi šef zasebne vojske Wagner Jevgenij Prigožin, je za zdaj še veliko neznanega, poudarja predstojnica katedre za obramboslovje na FDV Jelena Juvan. Če je v dogodek res vpleten ruski predsednik Vladimir Putin, pa je to po njenem mnenju jasno Putinovo svarilo vsem njegovim nasprotnikom v Rusiji.

Ruska agencija za zračni promet Rosaviacija je v sredo potrdila smrt Wagnerjevega vodje Jevgenija Prigožina. Ta je bil na krovu letala embraer, ki je strmoglavilo na poti iz Moskve v Sankt Peterburg. V strmoglavljenju letala embraer je umrlo deset potnikov, poleg Prigožina tudi vplivni član skupine Dmitrij Utkin. Wagnerjevi borci so že napovedali maščevanje.

Se je Prigožin morda umaknil v Afriko?

Predstojnica katedre za obramboslovje na FDV Jelena Juvan je za Siol.net glede novic o Prigožinovi smrti dejala, da je o dogodku še premalo znanega in uradno potrjenega, tako da je za zdaj vse še na ravni domnev. "Zdaj imamo uradno sporočilo ruske strani o strmoglavljanju letala. A dokler ne bo nekih neodvisnih dokazov, da je bil v letalu tudi Prigožin, gre zgolj za ugibanja."

Po besedah Juvanove je bilo morda vse skupaj zrežirano, da se Prigožin umakne v tujino, na primer v Afriko. "Zelo čudna zgodba je bila že njegov neuspeli vojaški udar. Čuden je bil prodor Wagnerja proti Moskvi. Naprej so nemoteno prodirali, nato pa so se naenkrat zaustavili. To nakazuje, da je bil v ozadju nekakšen dogovor. Veliko je torej še neznanega. Mogoče je tudi, da je bil seznam potnikov lažen. Za zdaj je mogoče vse."

Konflikti v Rusiji?

Na vprašanje, ali bi lahko morebitno maščevanje skupine Wagner zaradi smrti Prigožina in soustanovitelja skupine Dmitrija Utkina povzročilo konflikte v Rusiji, Juvanova odgovarja, da bi se lahko, če se potrdijo namigi, da je bil v ozadju strmoglavljenja letala ruski predsednik Vladimir Putin, in če so wagnerjevci še vedno tako močni, v Rusiji pojavili kakšni nemiri.

Po mnenju Juvanove dogodki glede Prigožina ne bodo vplivali na vojno v Ukrajini. Foto: FDV

A dodaja, da ob dogovoru o koncu njihovega prodora proti Moskvi in umiku v Belorusijo ni bilo večjega odziva wagnerjevcev.

Prigožinova smrt kot Putinovo sporočilo nasprotnikom?

Če za smrtjo Prigožina res stoji ruska oblast, je to močan signal vsem tistim, ki nasprotujejo Putinu, kaj se jim bo zgodilo, če mu bodo oporekali, poudarja Juvanova. Prigožin je bil namreč izjemno močan in vpliven, poleg tega je imel v rokah veliko vojaško moč, zaradi česar je postal nevaren Putinu.

Na vojno v Ukrajini dogodki glede Prigožina po mnenju Juvanove ne bodo imeli vpliva. Na bojišču v Ukrajini je zdaj nekakšen status quo. Ukrajinska protiofenziva ni uspešna, a tudi ni neuspešna v smislu, da bi Rusi zmagovali, pojasnjuje Juvanova in dodaja: "Morda bi bili wagnerjevci jeziček na tehtnici. A to so zdaj le ugibanja."