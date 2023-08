V strmoglavljenju letala embraer je umrlo deset potnikov, med njimi vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin in vplivni član skupine Dmitrij Utkin.

Spodaj si lahko pogledate posnetek trenutka strmoglavljenja letala.

Kanali na Telegramu, povezani z vojaško skupino Wagner, pišejo, da je Prigožinovo letalo sestrelila ruska protizračna obramba, čeprav tega ni mogoče potrditi. Poročajo, da naj bi v kratkem potekal nujni sestanek vodstva zasebne vojaške družbe.

Medtem iz Ukrajine prihajajo informacije, da naj bi bili Wagnerjevi konvoji že na poti proti Rusiji, a da jim beloruske specialne enote poskušajo preprečiti odhod. Po junijskem neuspelem Prigožinovem uporu proti Kremlju je Wagnerjeva skupina postavila bazne tabore v Belorusiji in formalizirala sodelovanje z beloruskim obrambnim ministrstvom.

Wagnerjevci so že napovedali maščevanje. "Veliko je razprav o tem, kaj bo Wagner naredil v tem položaju. Rekli bomo eno - selimo se. Pričakujte nas," je objavil kanal, povezan z Wagnerjem.

"Many discussions of what Wagner will do in this situation. We'll say one thing - we're starting off. Expect us!" - reported announcement of Wagner PMC. pic.twitter.com/pzfB5ZO2CT