Prvi lastnik Prigožinovega letala slovensko podjetje

Ponesrečeno letalo, s katerim je strmoglavil šef skupine Wagner Jevgenij Prigožin, je bilo staro 16 let, njegov prvi lastnik pa je bilo slovensko podjetje Linxair, izhaja iz javno dostopnih podatkov na spletu. Preden ga je kupil Wagner, je to letalo po stečaju Linxaira leta 2014 zamenjalo tri lastnike, ves ta čas pa je ohranilo originalne barve slovenskega letalskega prevoznika.

Nekoč uspešen poslovni prevoznik večinskega lastnika in nekdanjega direktorja Nikole Musića Linxair je v preteklosti prevažal slovenskega predsednika države, premierja, ministre in podjetnike.

Kanal Gray Zone, ki naj bi bil povezan z Wagnerjevo vojsko, je na Telegramu sprva zapisal, da je bilo letalo sestreljeno, a da po njihovih navedbah ni gotovo, da je bil Prigožin na njem. Kot so pojasnili, sta bili hkrati v zraku dve Wagnerjevi letali, pri čemer je drugo pristalo na letališču Ostafjevo južno od Moskve.

Pozneje so na Telegramu vendarle potrdili smrt Prigožina in dodali, da je letalo sestrelila ruska zračna obramba. Kot so še zapisali je Prigožin "umrl zaradi dejanj ruskih izdajalcev", poroča britanski BBC.

Našli naj bi vseh deset žrtev

Zasebno letalo z desetimi osebami na krovu je v sredo v večernih urah strmoglavilo med letom iz ruske prestolnice v Sankt Peterburg, pri čemer naj bi umrlo vseh sedem potnikov in trije člani posadke. Da je bil Prigožin na letalu, je potrdila ruska zvezna agencija za zračni promet, ki je sprožila preiskavo o strmoglavljenju letala znamke Embraer.

Našli naj bi že vseh deset žrtev strmoglavljenja. Strmoglavljenje letala je medtem potrdilo tudi rusko ministrstvo za izredne razmere, ki pa Prigožina ni omenilo. Kremelj in obrambno ministrstvo se doslej na incident še nista odzvala.

O strmoglavljenju letala je na kratko poročala ruska državna televizija Rusija 1, ki je dodala, da je bilo na krovu deset ljudi, med njimi tudi Prigožin. Številni pripadniki in podporniki Wagnerja pa so se danes poklonili Prigožinu. Med drugim so sveče in vence položili pred pisarnami Wagnerja v Sankt Peterburgu in Novosibirsku.

"Prigožinov umor bo imel katastrofalne posledice"

Roman Saponkov, vojaški poročevalec, ki naj bi bil povezan z Wagnerjem, je prav tako zatrdil, da je bil vodja skupine umorjen. "Prigožinov umor bo imel katastrofalne posledice. Ljudje, ki so izdali ukaz, ne razumejo razpoloženja in morale v vojski," je ocenil. DShRG Rusich, priljubljeno vojaški kanal, pa je predlagal, da je bil Prigožin ubit, ker je junija končal upor, ne da bi dosegel Moskvo. "Naj bo to lekcija za vse. Treba je iti do konca," so zapisali.

Britanski varnostni viri menijo, da je letalo skoraj zagotovo sestrelila ruska obveščevalna služba FSB, ki je delovala po nareku ruskega predsednika Vladimirja Putina.

"Menimo, da to zdaj verjetno krepi položaj ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika generalštaba ruskih sil Valerija Gerasimova, ki ju je Prigožin sovražil in javno kritiziral. To je dobro za Ukrajino, saj ta dva veljata za nesposobna," so dodali.

"Wagnerjevi borci se bodo maščevali Putinu"

"Wagnerjevi borci se bodo maščevali Putinu in Šojguju za smrt svojega vodje. Pozivi k maščevanju polnijo klepetalnice Wagnerjevih kanalov," pa je na omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Anton Gerašenko.

Ob sklicevanju na ruske medije je poudaril, da poteka posvet poveljnikov skupine Wagner. Kot eno od možnih teorij, ki naj bi jo ruski organi obravnavali, je ta, da je bila na letalu nameščena eksplozivna naprava.

Strokovnjak za Rusijo pozval k previdnosti: "Več posameznikov spremenilo svoje ime v Jevgenij Prigožin"

Keir Giles, strokovnjak za Rusijo iz inštituta Chatham House, pa je pozval k previdnosti glede poročil o Prigožinovi smrti. Pojasnil je, da je v zadnjem času "več posameznikov spremenilo svoje ime v Jevgenij Prigožin", s čimer naj bi si šef Wagnerja želel prikriti svoja potovanja.

Tudi EU je danes posvarila pred špekulacijami o smrti Prigožina. "Komaj kaj, kar pride iz Rusije v teh dneh, je kredibilno. Videli smo poročila o strmoglavljenju letala, vendar pa to sami zelo težko preverimo in zato tudi težko komentiramo. Prav tako ne moremo špekulirati o posledicah domnevne smrti Prigožina za delovanje skupine Wagner po svetu," je dejal tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano.