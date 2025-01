"Veliko mojih poslušalcev je presenečenih, da sem se odločila za to pot," je o uvrstitvi med 12 izvajalcev, ki se bodo prvega februarja borili za zmago na Emi, dejala Zvezdana Novaković, ki se predstavlja z umetniškim imenom ZveN. Akademsko izobražena glasbenica je veliko let preživela v tujini, kjer se je navdušila nad ljudsko glasbo in ustnimi izročili, kar se kaže tudi v repertoarju njenih pesmi. Kot je povedala v pogovoru za Siol.net, bo pesem, s katero se bo predstavila na izboru, zelo divja: "Nekateri se bodo morda prav ustrašili."

Foto: Bojan Puhek ZveN. Poleg klasičnega in jazzovskega petja se preizkuša tudi kot ljudska pevka, ukvarja pa se še s pisanjem glasbe za gledališke in lutkovne predstave. Vsestranska umetnica, harfistka, skladateljica in pevka, ki ustvarja pod umetniškim imenom. Poleg klasičnega in jazzovskega petja se preizkuša tudi kot ljudska pevka, ukvarja pa se še s pisanjem glasbe za gledališke in lutkovne predstave. V svoji karieri je med drugim sodelovala s Svetlano Makarovič, skupino Laibach, Jernejem Lorencijem in Karmino Šilec. Je tudi ustanoviteljica številnih domačih in mednarodnih glasbenih zasedb, ki delujejo v Bolgariji, Braziliji, na Švedskem in Finskem ter prejemnica prestižnih glasbenih nagrad. Z njo smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo.

Bi rekli, da je nastop na Emi največji korak v vaši karieri?

Jaz bi rekla, da gre bolj za nov izziv. Veliko mojih poslušalcev je presenečenih, da sem se odločila za to pot. Ko vidim, kdo vse letos nastopa, mislim, da ni več pravila, kdo je primeren za Emo in kdo ni. Vesela sem, da se lahko Sloveniji pokažemo s tem, kar počnemo.

Kot glasbenica ste veliko potovali in se izobraževali. Vas je tujina na kakršenkoli način spremenila oziroma izoblikovala?

Absolutno. 15 let sem bila v tujini, kjer še zdaj nastopam. Vedno, ko si doma, moraš srečati sebe – skozi strahove in frustracije. Če greš preko tega, pa najdeš nekaj zelo iskrenega. Študijev, ki sem si jih udeležila v tujini, v Sloveniji nimamo. Profesorji in ljudje iz okolja, kjer živiš, te preoblikujejo in ti odprejo nov pogled na svet. Zagotovo je moja glasba zaradi tega drugačna. Inspiracije ne črpam iz Slovenije, ampak iz tega, kar sem slišala nekje v tujini. Veliko se učim po ustnem izročilu in pokrajino nekega ljudstva prinesem skozi pesem. Tujina mi je dala veliko.

Na Emi se bo predstavila s pesmijo Divja ptica.

Bo vaš nastop na Emi tako divji, kot je naslov pesmi?

Bo, predvsem drugi del pesmi bo zelo divji. Nekateri se bodo morda prav ustrašili. V pesem sem vključila starodavno petje, petje staroselcev oziroma petje šamanističnih kultur, kjer res padeš v trans in se povežeš z naravo, postaneš neko drugo bitje.

Česa takšnega na Emi še nismo videli, kajne?

Ne na Emi in ne na Evroviziji zagotovo česa takšnega še ni bilo.

Zvezdana Novaković v družbi pevke KiKi, ki se bo predstavila s pesmijo O-ou!. Foto: Bojan Puhek

Ste veseli oziroma se vam zdi prav, da so se na RTV po dveh letih internih izborov odločili, da znova organizirajo Emo?

Mislim, da so vsi ljudje to potrebovali in se mi zdi prav. Predvsem zato, da se imamo možnost predstaviti. Vsaj za te tri minute.

Ste v nastop na Emi vložili veliko?

Vse sem vložila sama. Veliko sem tudi sama postorila. Dokler ne prideš do te točke, ne veš, kako velik finančni zalogaj je. Ampak sem vesela. Kostume in celoten paket, ki sem ga izdelala, bom uporabljala še naprej. Tako da je bilo vredno.

Kako bi komentirali preostale nastopajoče na Emi?

Mislim, da vsi podpiramo eden drugega. Vsak da najboljše, kar želi in zmore. Želim pa si, da bi July Jones prišla naprej, saj bi Slovenijo predstavila v res dobri luči.

Kdo od preteklih slovenskih izvajalcev, ki so nas zastopali na Evroviziji, se vam je najbolj vtisnil v spomin?

Zala in Gašper sta mi vsekakor neko potrdilo, da se je ljudi možno dotakniti brez blišča in velikega pompa. Da je možno tudi kaj nepričakovanega.

