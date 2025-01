Pred leti ste že nastopili na tekmovanju Ema Freš, zdaj pa boste kmalu prvič nastopili na Emi. Kako potekajo vaše priprave?

Tako je, nastopil sem že na Emi Freš. Priprava za nastop na Emi pa je malce drugačna. Moram reči, da nismo še vadili s pravimi rekviziti, smo pa doma postavili maketo in pripravili načrt, kako se bo na odru vse skupaj premikalo.

Torej pripravljate mešanico petja in kreativne odrske postavitve?

Da, verjetno bo zanimivo tako za gledati kot za poslušati. Ne smem pa še točno izdati, kaj bo. Na odru bodo štirje enaki rekviziti, ki bodo ustvarjali neko umetniško sliko.

Z njim smo se pogovarjali na medijskem druženju po snemanju oddaje Ema pred Emo, ki bo na sporedu 25. januarja. Po oddaji bomo lahko prvič prisluhnili vsem skladbam, objavili jih bodo na spletnem portalu RTV 365.

O čem govori vaša pesem?

Tako kot skoraj vse moje druge tudi ta pesem govori o ljubezni. Tokrat bolj o nesrečni kot srečni. Moram pa reči, da sem pozabil, zakaj oziroma o kom sem jo napisal.

"Ko imam kakšno vprašanje, se obrnem nanj, kakšnega konkretnega primera pa trenutno nimam," pove o glasbeni podpori svojega očeta. Foto: Bojan Puhek

Vam je s kakšnimi nasveti pri nastopu in pri ustvarjanju morda pomagal vaš oče, ki je tudi glasbenik?

Moj oče je vedno moj mentor. Na Emi sicer še ni nastopil, je pa nastopil na Popevki. Ko imam kakšno vprašanje, se obrnem nanj, lepo je imeti to podporo doma.

Kaj pa lahko poveste o podpori RTV? Se vam zdi, da vam je dala do zdaj dovolj podpore, potem ko ste se uvrstili med 12 nastopajočih?

Rekel bi, da so imeli kar nekaj objav o tem, kdo nastopa in kako vse skupaj poteka. Tudi na mojem profilu na Instagramu se občuti, da sem bil nekje objavljen in da je to do mene pripeljalo neko občinstvo, ki me še ne pozna. Zato bi rekel, da to nalogo opravljajo kar dobro.

Dajete večjo pomembnost skladbi ali odrski prezenci?

Mislim, da bo nastop bolj podprl odrsko prezenco, ker se ta vsebinsko ne navezuje toliko na mojo skladbo. Bolj sem si ta nastop zamislil kot nekaj zanimivega, ne nujno kot nekaj simboličnega.

Prepričan je, da bi zadnja dva slovenska predstavnika na Evroviziji slovensko občinstvo izbralo tudi, če bi potekalo tekmovanje Ema in ju ne bi izbrali v internem izboru. Foto: Bojan Puhek

Kdo od preteklih slovenskih izvajalcev, ki so nas zastopali na Evroviziji, se vam je najbolj vtisnil v spomin?

Najbolj sem si zapomnil nastop Zale in Gašperja, ker je bil nekaj drugačnega. Že njuni osebnosti sta nekaj drugačnega, a tudi njuna pesem je bila odlična. Tudi njun nastop se mi je zdel super, saj je bil dokaj minimalističen in ni vseboval nič kičastega. Drugače pa se mi zdi, da imamo vsako leto dobre izbore.

Se vam zdi prav, da so se na RTV po dveh letih internih izborov odločili, da znova organizirajo Emo?

Odvisno, s katere strani gledaš. Kot glasbenik se seveda strinjam s tem, da naredijo čim več takih priložnosti, da se lahko predstavimo. So pa v zadnjih letih na Evrovizijo poslali dva izvajalca, ki bi ju Slovenija izbrala tudi, če bi nastopila na Emi.

Kakšen finančni zalogaj je za vas predstavljala produkcija pesmi?

Tako ali tako je treba plačati za vsak album, videospot in tudi pesem. Tako da tukaj ni nič drugače. Pesem je moja, nastop pa je na primer ekvivalenten videospotu, tako da je s finančnega vidika vložek podoben kot takrat, ko izdaš novo pesem.

