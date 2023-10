Lewis Capaldi pomagal nezavestni ženski, razglasili so ga za junaka

Škotski pevec Lewis Capaldi je med sprehodom po londonskem parku na pomoč priskočil starejši nezavestni ženski in dokazal, da ima kljub prepoznavnosti še vedno veliko srce. Očividci neljubega dogodka so ga kasneje označili za superjunaka.

Sedemindvajsetletni pevec Lewis Capaldi je med sprehodom v parku Hampstead Heath v Londonu pomagal nezavestni ženski. Ženski, ki jo je videl ležati na tleh londonskega parka, je pomagal in ji priskočil na pomoč, poleg tega pa je ostal ob njej do prihoda reševalcev in dokler ni bil prepričan, da je ženska v varnih rokah.

Glasbenik Capaldi je med sprehodom v londonskem parku Hampstead Heath priskočil na pomoč starejši ženski, ki se je nezavestna zgrudila na tla. Foto: Profimedia

"Lewis ni samo superzvezda, ampak tudi superjunak," je povedal eden izmed očividcev, ki je videl incident, in dodal, da ima škotski glasbenik očitno veliko srce, poroča The National.

"Videli smo ga, kako pomaga stari ženski, ki se je zgrudila na tla, in izkazalo se je, da ji je prihitel na pomoč, ko jo je videl. Lewis in njegovi prijatelji so poklicali rešilca ​​in poskrbeli, da so ostali z žensko, dokler ni prišla pomoč," so še za britanske medije povedali očividci dogodka. Kakšno je zdravstveno stanje ženske in zakaj se je zgrudila, za zdaj še ni znano.

Umaknil se je z odrov

Škotu so lani diagnosticirali Tourettov sindrom, potem ko so se mu začeli pred tem pojavljati vse močnejši tiki. Bolezen ga je tako ovirala pri izvajanju koncertov in glasbenem ustvarjanju, da je junija letos sporočil, da se bo umaknil s koncertnih odrov in od oboževalcev. Takrat je na festivalu Glastonbury le stežka končal nastop in naznanil, da do nadaljnjega ne bo več izvajal koncertov. "Očitno je, da se moram posvetiti svojemu duševnemu in fizičnemu zdravju," je sporočil slavni škotski pevec.

