Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
9. 12. 2025,
14.42

Ob stoletnici rojstva Mikija Mustra predstavili spominski bankovec

Mikija Muster, spominski bankovec | Ob stoletnici rojstva ustvarjalca stripov in ilustratorja Mikija Mustra je izšel spominski bankovec z nominalno vrednostjo nič evrov. | Foto Agara Vučemilović/Medex

Ob stoletnici rojstva ustvarjalca stripov in ilustratorja Mikija Mustra je izšel spominski bankovec z nominalno vrednostjo nič evrov.

Foto: Agara Vučemilović/Medex

Ob stoletnici rojstva ustvarjalca stripov in ilustratorja Mikija Mustra je izšel tudi spominski bankovec z nominalno vrednostjo nič evrov. Kupiti ga je mogoče v muzeju in galeriji NLB MUZA, Strip.art.nici Buch in v Mestnem muzeju Ljubljana. Kot so za STA povedali v podjetju Medex, ki je postalo boter bankovca, so bankovci še na voljo.

Na voljo je še približno 500 spominskih bankovcev, in sicer po 200 v galeriji NLB MUZA in Strip.art.nici Buch ter približno sto v Mestnem muzeju Ljubljana, kjer so oktobra tudi odprli razstavo z naslovom Miki Muster – ob 100-letnici rojstva. Kot so še pojasnili v Medexu, je bankovec rezultat zasebne pobude in je nastal v dogovoru z Mustrovo družino.

Če vas zanima več o pionirju slovenskega stripa, si preberite spodnji članek:

Bankovec obeležuje stoletnico rojstva umetnika

Obeležuje stoletnico rojstva umetnika, "ki je s svinčnikom in domišljijo ustvarjal brezčasne svetove. Že kot deček je sanjal, da bo zabaval generacije otrok, in njegov bogat ustvarjalni opus priča o tem, da so se mu sanje uresničile. Najbolje ga poznamo kot očeta Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, bogato zapuščino je zapustil v animiranem filmu, risankah in karikaturah, a njegov najpomembnejši podpis ostaja v srcih tistih, ki so odraščali ob njegovih zgodbah", je zapisano na spremljajoči pisemski ovojnici.

Ustvaril številne oglase in pustil bogato zapuščino v animiranem filmu

Spomnili so tudi, da je Muster v svoji bogati karieri ustvaril številne oglase za Medex, njegove prepoznavne čebelice pa podjetje po njegovem vzoru uporablja še danes.

Ob letošnji stoletnici Mustrovega rojstva je sicer že v januarju izšla priložnostna znamka, v novembru pa je Banka Slovenije izdala spominski kovanec za dva evra.

Poleg že omenjene razstave v Mestnem muzeju Ljubljana, ki predstavi Mustrovo življenje, pa je v Narodni in univerzitetni knjižnici na ogled razstava A vi rišete Mikija Mustra, ki predstavlja pestro paleto Mustrovega ustvarjanja, od stripa in risanke do reklam.

