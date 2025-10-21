V Mestnem muzeju Ljubljana bodo z razstavo zaznamovali 100-letnico rojstva klasika slovenskega stripa in animiranega filma Mikija Mustra. Predstavila bo Mustrovo življenjsko in ustvarjalno pot ter z izvirnimi deli in dokumentarnimi predmeti oživila čas, ko sta Ljubljana in Slovenija zaživeli s stripom, risankami in reklamami. Odprtje bo v sredo.

Razstavo z naslovom Miki Muster - ob 100-letnici rojstva uvedejo izvirne fotografije in predmeti, ki ilustrirajo Mustrova zanimanja od otroštva. Med drugim je mogoče videti fotografijo kinodvorane. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala avtorica razstave Barbara Savenc, je namreč Mustra očarala Disneyjeva Sneguljčica, prvi zvočni in barvni celovečerni animirani film, ki ga je videl v kinu Union. Zatem so njegove zvezke napolnili škrati.

Muster je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani dokončal študij kiparstva in v razstavo so vključeni tudi trije njegovi kipi, med njimi portreta njegove žene, ki po besedah Barbare Savenc pričajo o veščinah, ki so jih morali obvladati študenti kiparstva. Precejšen del ene od sten je namenjen 21 originalnim perorisbam stripa Zvitorepec, na razstavi je med drugim mogoče videti tudi nekaj Zvitorepcev s korekturami in neuresničen projekt Martina Krpana, ki ga je Muster snoval za filmski medij, vključenih je tudi nekaj karikatur. V vitrini je zbranih nekaj predmetov z Mustrovimi liki, med njimi kozarčki za Viki kremo z likom Vikija, v sklepnem delu pa so med drugim predstavljeni njegovi plavalni dosežki.

Nadaljevanje Zvitorepca neprekinjeno izhajalo 21 let

Umetnikov sin Miklavž Muster je na novinarski konferenci obudil spomin na otroštvo, ko je moral njegov oče vsak teden oddati novo nadaljevanje Zvitorepca. Ta je na zadnji strani povojnega ilustriranega tednika Poletove podobe in povesti neprekinjeno izhajal 21 let. Kot je povedal, se očetu v nedeljo "še sanjalo ni", kaj bo narisal. Potem je pogledal, kaj je bilo prejšnjič, vzel v roke papir in takrat so "vsi začeli hoditi po prstih" po hiši, da ga ne bi motili. Je pa, kot je dodal, njegov oče novo nadaljevanje vedno dokončal pravočasno.

Pobudnik razstave in vodja Strip.art.nice Buch Aleksander Buh, ki je z Mustrom prijateljeval zadnjih 20 let Mustrovega življenja, je povedal, da je bil Muster deloholik, da pa je bil pri risanju tudi zelo hiter, saj je minimaliziral ves nepotrebni balast. Poleg tega je bil natančen risar, zato risba s tušem, ki je sledila risbi s svinčnikom, ni terjala veliko popravkov.

Več let deloval tudi v Nemčiji in bil navdušen plavalec

Muster se je rodil 22. novembra 1925 v Murski Soboti in večji del otroštva preživel v Ljubljani. Leta 1953 je dokončal študij kiparstva, a se je kmalu zatem zaposlil kot novinar pri Slovenskem poročevalcu in zaslovel kot avtor Zvitorepca. Pod okriljem Viba filma je v začetku 60. let minulega stoletja ustvaril tri pionirska dela slovenskega risanega filma - Puščico, Kurirja Nejčka in Zimsko zgodbo. Velik del svojega ustvarjalnega življenja je posvetil animiranju lastnih in tujih risb, svoj prepoznavni slog pa je pilil tudi ob animaciji televizijskih reklam.

Ustvarjalen vse do konca življenja

Več let je deloval v münchenskem studiu Bavaria Film, sodeloval pa je tudi z znanim argentinskim karikaturistom Guillermom Mordillom. V poznejših letih se je znova posvetil karikaturi in ostal ustvarjalen vse do konca življenja. Bil je navdušen plavalec in prejel več medalj na veteranskih tekmovanjih.

Razstava v Mestnem muzeju Ljubljana bo na ogled do 22. februarja. Ob letošnji 100-letnici Mustrovega rojstva pa bodo 2. decembra v Narodni in univerzitetni knjižnici odprli še razstavo z naslovom A vi rišete Mikija Mustra?.