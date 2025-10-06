Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
14.54

Osveženo pred

10 minut

obletnica Stožice koncert Mi2

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 14.54

Praznovali 30-letnico glasbenih začetkov

Skupina Mi2 z največjim in najdaljšim koncertom v svoji karieri #foto

Sa. B.

Mi2, Stožice | Skupina Mi2 je navdušila razprodano dvorano Stožice. | Foto Tomaž Povodnik

Skupina Mi2 je navdušila razprodano dvorano Stožice.

Foto: Tomaž Povodnik

Slovenska rock skupina Mi2 je preteklo soboto v dvorani Stožice zaznamovala 30. obletnico delovanja. Pod sloganom Življenje je praznik so pripravili največji in najdaljši koncert v svoji karieri ter ga tudi razprodali. Več kot 11-tisočglavi množici, ki je našo največjo koncertno dvorano napolnila do zadnjega kotička, so člani skupine ponudili triurno glasbeno potovanje skozi svoje tri desetletja trajajoče glasbeno ustvarjanje.

Več kot leto dni načrtovanja in priprav je preteklo soboto za člane skupine Mi2 končno doseglo svoj vrhunec. "Jaz bi rad umiril kolena, a mi nekako ne uspe. So premehka in po svoje migajo. Ampak sem prepričan, da bo takrat, ko bo prva ali druga pesem za nami in bo v naša ušesa prišel huronski vzklik množice, v oči pa nasmejani obrazi, trema pozabljena in bomo uživali skupaj z našimi ljudmi še kar lep čas,'' je tik pred koncertom dejal ustanovni član skupine Jernej Dirnbek.

Enajsttisočglava množica je dvorano napolnila do zadnjega kotička. | Foto: Aleš Žnidaršič Enajsttisočglava množica je dvorano napolnila do zadnjega kotička. Foto: Aleš Žnidaršič

Da je bilo res tako, je potrdila množica ljudi, ki se je zbrala v razprodanih Stožicah in dobre tri ure uživala v uspešnicah slovenske rock skupine v zadnjih 30 letih. Skoraj enoglasno petje občinstva je člane skupine pustilo brez besed. "To so dogodki, ki jih ne morem in ne znam ubesediti. So pa to stvari, ki so se vtisnile globoko v mene," je o vzdušju na koncertu takoj po prihodu z odra dejal Tone Kregar.

Utrinke s koncerta si oglejte v spodnji fotogaleriji:

Fotogalerija
1
 / 8

Jernej Dirnbek, Tone Kregar, Robert Novak, Igor Orač, Davor Klarič in Jure Golobič so na odru več kot uživali, skupno pa so izvedli kar 27 svojih pesmi. Občinstvo je tako lahko slišalo uspešnice, kot so Zbudi me za 1. maj, Čakal sn te ko kreten, Sladka kot med, Čista jeba, Pojdi z menoj v toplice, Črtica in številne druge. Odigrali so tudi pesem Odo gudeki in jo posvetili obiskovalcem, ki so v Stožice prišli iz njihovega domačega Rogatca. Sprehod skozi katalog osmih studijskih albumov so končali tradicionalno – s skladbo Odhajaš in verzom življenje je praznik.

