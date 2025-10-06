Ker se je v Linhartovi dvorani na delu odra sprožila vodna zavesa, tam prireditev nekaj dni ne bo, so sporočili iz Cankarjevega doma.

Zaradi tehnične okvare se je zgodaj zjutraj v dvorani Cankarjevega doma sprožil sistem za gašenje požarov. Škoda je minimalna, posledice pa bodo predvidoma odpravljene v nekaj dneh. Ker prireditev do tedaj v dvorani ni mogoče izvajati, so jih prestavili na poznejši datum oziroma odpovedali, o čemer so obiskovalce in obiskovalke že obvestili.

"V Cankarjevem domu je varnost vedno na prvem mestu. Dvorano bomo predvidoma lahko ponovno uporabljali v nekaj dneh, vsekakor pa bodo pred tem opravljene vse potrebne meritve in testiranja. Ob tem se še enkrat lepo zahvaljujem sodelavcem za hitro in profesionalno ukrepanje, ki je preprečilo večjo škodo," je ob današnjem dogodku dejal generalni direktor Cankarjevega doma Jure Novak.

Danes bi moral v Linhartovi dvorani nastopiti primorski glasbenik Rudi Bučar, a so koncert prestavili na poznejši datum, svoj novi album pa bo predstavil v živo v studiu Radia Slovenija.

