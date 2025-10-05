Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
5. 10. 2025,
19.41

51 minut

Zahod prejema hudo opozorilo: Putin vodi "vojno v senci", Evropa se bliža katastrofi

Ka. N.

Gabrielius Landsbergis zunanji minister Litva | "Ali sprejemamo realnost, da smo morda že v vojni, ali še vedno verjamemo, da imamo situacijo pod nadzorom," je vprašal Landsbergis. | Foto posnetek zaslona/Twitter

"Ali sprejemamo realnost, da smo morda že v vojni, ali še vedno verjamemo, da imamo situacijo pod nadzorom," je vprašal Landsbergis.

Foto: posnetek zaslona/Twitter

Bivši litvanski zunanji minister Gabrielius Landsbergis je opozoril, da Rusija pod vodstvom Vladimirja Putina vodi hibridni konflikt, ki Evropo neustavljivo potiska proti katastrofalnemu spopadu, ki ga je označil kot "trenutek Pearl Harboura".

Landsbergis, ki je novembra odstopil z ministrske funkcije, je kritiziral Nato zaradi pomanjkanja odziva na vse pogostejše ruske provokacije, kot so vstopi ruskih bojnih letal in roj dronov nad ozemljem članic zavezništva. Niz incidentov, vključno s kršitvijo estonskega zračnega prostora z ruskimi MiG-31 in napadi dronov nad Poljsko, je sprožil zaskrbljenost evropskih voditeljev.

Po njegovem mnenju so ti dogodki del Kremljeve strategije "vojne v senci", katere cilj je testirati odločnost Nata in preveriti njegove rdeče linije. Napad dronov na Poljsko je aktiviral 4. člen pogodbe NATO, ki zahteva nujne posvetovanja med članicami, medtem ko so zavezniška letala intervenirala v prvem neposrednem vojaškem incidentu z Moskvo, poroča The Telegraph.

"Ali sprejemamo realnost, da smo morda že v vojni, ali še vedno verjamemo, da imamo situacijo pod nadzorom," je vprašal Landsbergis. "Dopuščanje vse večje eskalacije brez pravega odgovora nas vodi do trenutka, ko bo eskalacija tako očitna, da bo Zahod reagiral, vendar morda prepozno."

Bivši litvanski zunanji minister Gabrielius Landsbergis je opozoril, da Rusija pod vodstvom Vladimirja Putina vodi hibridni konflikt, ki Evropo neustavljivo potiska proti katastrofalnemu spopadu. | Foto: Reuters Bivši litvanski zunanji minister Gabrielius Landsbergis je opozoril, da Rusija pod vodstvom Vladimirja Putina vodi hibridni konflikt, ki Evropo neustavljivo potiska proti katastrofalnemu spopadu. Foto: Reuters

Oklevanje Zahoda in nevarnost neposrednega konflikta

Litva leži na vzhodnem krilu Nata in je od začetka ruske invazije na Ukrajino 2022 zelo ranljiva, Landsbergis pa je zavezništvo obtožil pomanjkanja strateškega delovanja. V sarkastični objavi na platformi X je opozoril: "Pomirja nas misel, da bomo, ko bodo padli prvi streli tretje svetovne vojne, lahko rekli, da smo storili vse, da bi zaščitili ruski denar." Njegove besede so kritizirale oklevanje Zahoda pri zaplembi zamrznjene ruske premoženjske imovine za podporo Ukrajini.

Landsbergis opozarja, da uporaba izrazov, kot so "hibridna vojna" ali "siva cona", prikriva resnost situacije. "To so vojaške operacije z jasnimi cilji, del širše strategije proti Zahodu," je dejal, ob tem pa pozval k odločnejšemu odzivu.

Bivši minister opozarja, da nadaljnje ruske provokacije lahko sprožijo 5. člen NATA, ki napad na eno članico obravnava kot napad na vse. "Če bo prišlo do tega, bo že prepozno," je poudaril.

