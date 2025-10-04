Rusija vse pogosteje krši zračni prostor svojih sosed in grozi Natu po vzhodni Evropi ter ob Baltskem morju, a na enem območju njena moč očitno slabi, in sicer na Sredozemlju.

To pri nekaterih uradnikih zavezništva vzbuja olajšanje, pri drugih pa zaskrbljenost, saj menijo, da bo Moskva zdaj verjetno spremenila taktiko in da se bo moral Nato prilagoditi novim vrstam ruskih groženj.

Manj ruskih ladij po padcu Asadovega režima

Po navedbah dveh uradnikov Nata se je ruska pomorska prisotnost v Sredozemskem morju drastično zmanjšala po padcu režima Bašarja al Asada v Siriji konec lanskega leta, poroča Politico.

Nova sirska vlada je januarja prevzela nadzor nad rusko bazo v Tartusu, ki je bila edina stalna baza Moskve na južnem krilu Nata. S tem je Rusija izgubila ključne objekte za oskrbo in vzdrževanje ladij, kar jo je celo prisililo, da svoje podmornice pogosteje drži na površini, kar je v vojaškem smislu zelo nenavadno.

Ukrajina oslabila Črnomorsko floto

Ukrajina je z protiladijskimi raketami močno oslabila rusko Črnomorsko floto, medtem ko nemške vojaške ladje, razporejene na Baltiku, dodatno izpodrivajo prisotnost ruskih sil v regiji.

"Ruska flota je precej stara, a ima še vedno impresivno podmorniško silo. Zelo težko pa je, če želiš iz Baltskega morja v Sredozemlje pripeljati podmornico razreda Kilo," je dejal eden od uradnikov Nata.

Izguba moči tudi na Bližnjem vzhodu

Slabitev ruskega vpliva v Sredozemlju je po mnenju Jeffreyja Edmondsa, nekdanjega svetovalca ameriškega obrambnega ministrstva za Evropo, znak, da Moskva izgublja moč tudi na Bližnjem vzhodu.

"Rusija preprosto ni imela sredstev ali zmogljivosti, da bi posredovala v Siriji in zaščitila Asada. To je nekaj povsem drugega kot njene dejavnosti v Afriki, kjer majhne skupine lahko varujejo lokalne voditelje, to je poceni in nizkotvegano. Na Bližnjem vzhodu tak pristop ne bi deloval," je dejal Edmonds, danes sodelavec Centra za novo ameriško varnost (CNAS).

Čeprav je ruska prisotnost v Sredozemlju danes manjša kot v zadnjem desetletju, analitiki opozarjajo, da to ne pomeni tudi manjše nevarnosti. Foto: Reuters

Nato pozoren na nove, asimetrične grožnje

Po besedah uradnikov Nata od januarja ni bilo namernih incidentov med ruskimi in zavezniškimi ladjami. Moskva še vedno vzdržuje neposredno komunikacijo med ladjami, da bi preprečila trčenja, vendar se po ocenah analitikov Kremlj vse bolj zanaša na asimetrične taktike, predvsem na območju Baltskega morja.

"Droni nas postavljajo pred nove dileme. Ko ne moreš vzdrževati močne konvencionalne prisotnosti, moraš poseči po drugih ukrepih," je dejal eden od virov iz Nata.

Okvara ruske podmornice blizu Gibraltarja

Pred nekaj dnevi so se pojavila poročila, da je ruska dizel-električna podmornica razreda Kilo – Novorosijsk – doživela resno tehnično okvaro v Sredozemskem morju blizu Gibraltarja.

Po navedbah Telegram kanala VČK-OGPU je gorivo puščalo v notranjost podmornice, kar je ustvarilo nevarnost eksplozije. Posadka naj ne bi imela ne rezervnih delov ne dovolj strokovnjakov za popravilo, zato naj bi bila prisiljena izčrpati gorivo v morje, da bi preprečila nesrečo.

Manj ladij – a več previdnosti

Čeprav je ruska prisotnost v Sredozemlju danes manjša kot v zadnjem desetletju, analitiki opozarjajo, da to ne pomeni tudi manjše nevarnosti. Rusija po njihovem mnenju spreminja način delovanja in vse pogosteje posega po nekonvencionalnih vojaških in kibernetskih pristopih.

"Kadar Moskva ne more zmagati s številkami, poskuša z nepredvidljivostjo," opozarjajo varnostni analitiki.