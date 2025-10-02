Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70 letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke. Nova identiteta ter prenovljene poslovalnice v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki simbolizirajo razvoj v sodobno, digitalno in k strankam usmerjeno banko. Pametni telefoni so postali naša denarnica, svetovalec, celo bančni uslužbenec. Medtem ko še pred desetletjem obisk poslovalnice ni bil nič nenavadnega, danes večina uporabnikov raje klikne kot potrka. Svet bančništva se je – tiho, a odločno – preselil v digitalno okolje.

Foto: Gorenjska Banka

Gorenjska banka v novo obdobje vstopa samozavestno in premišljeno – kot banka, ki je pripravljena na prihodnost. V središče postavlja digitalne inovacije, napredne storitve in popolno osredotočenost na uporabnika. Njena vizija prihodnosti je jasna: povezati tehnologijo in človeški stik v izkušnjo, ki je hkrati sodobna in osebna. Komitenti Gorenjske banke v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki že obiskujejo prenovljene poslovalnice, kjer klasične bančne pulte zamenjujejo svetovalne točke. Nov poslovni model delovanja je bolj oseben in osredotočen na svetovanje pri zahtevnejših finančnih vprašanjih in odločitvah, medtem ko stranke enostavne bančne posle lahko opravijo samostojno v 24/7 conah ali digitalno.

"Naša nova identiteta ni zgolj vizualna sprememba – je jasna izjava o tem, kdo smo in kam gremo. Združujemo sedem desetletij bančnih izkušenj s pogledom naprej v digitalno in inovativno prihodnost. Nova podoba predstavlja našo zavezo, da zagotavljamo sodobne, digitalne bančne izkušnje ter nadaljnjo podporo našim strankam, poslovnim partnerjem in skupnostim," je poudaril Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke.

Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke. Foto: Gorenjska Banka

Prenova vizualne identitete ni zgolj odgovor na trende, temveč del širše strateške usmeritve Gorenjske banke, ki letos obeležuje 70 let poslovne rasti. Svojo tradicijo nadgrajuje s premišljenimi vlaganji v razvoj in digitalizacijo ter s skrbno oblikovano uporabniško izkušnjo, ki jo postavlja v središče poslovanja.

Prenova vizualne podobe Gorenjsko banko še tesneje povezuje z bančno skupino AikGroup. Z enotno vizualno identiteto skupina, ki trenutno združuje AikBank, AikLeasing in MV Investments v Srbiji, Hipotekarno banko v Črni gori ter Gorenjsko banko in GB Leasing v Sloveniji, krepi prepoznavnost na trgu in jasno izraža svojo vizijo rasti, inovacij in osredotočenosti na stranke.