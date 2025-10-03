Vicoria’s Secret je odprla svojo prvo trgovino v Sloveniji

Ljubljana je zažarela v rožnatem glamurju, saj je Victoria’s Secret , vodilna blagovna znamka spodnjega perila in lepotnih izdelkov, odprla svojo prvo trgovino v Sloveniji.

Nova trgovina je v pritličju Supernove Ljubljana Rudnik in prinaša sodoben, prijeten koncept, ki omogoča preprosto raziskovanje ter ustvarja prijetno nakupovalno izkušnjo. Obiskovalci lahko najdejo najbolj priljubljene kolekcije – od kultnih modrčkov in hlačk do spodnjega perila, športnih in spalnih kosov, pa tudi dodatke ter celotno lepotno linijo z dišavami, meglicami in izdelki za nego telesa.

Za posebno doživetje pa poskrbijo tudi strokovna svetovanja za izbiro modrčka, ki so brezplačna in ne zahtevajo predhodnega naročanja.

Foto: SF1 CLIPS D.O.O.

Veliki prihod ene najbolj prepoznavnih svetovnih blagovnih znamk je zaznamoval ekskluzivni predotvoritveni VIP-dogodek, ki se ga je udeležila množica znanih obrazov, predstavnikov medijev in ljubiteljev blagovne znamke. Na rožnati preprogi so gostje, v pravem slogu Victoria's Secret, že ob prihodu začutili pridih svetovnih prestolnic, večer pa je s svojo iskrivo energijo in šarmom povezovala Melani Mekicar. Za vroč uvod v nepozaben večer je poskrbela atraktivna plesna koreografija v prepoznavnih pižamah Victoria's Secret in pričarala delček tiste čarobnosti, zaradi katere so tovrstni dogodki vedno nepozabni.

Med slavnostnim predotvoritvenim dogodkom so imeli povabljenci – med njimi Gaja Prestor, Ines Erbus, Nika Krmec, Neisha, Hajdi Jazbinšek Korošec, Sabrina Vidovič, Lara Tošić ter številni drugi znani obrazi, televizijske osebnosti in vplivneži – priložnost, da kot prvi raziščejo slavne kolekcije perila, udobnega spalnega in lounge perila ter lepotnih izdelkov, ki navdušujejo po vsem svetu.

V središču pozornosti je bila seveda kolekcija Very Sexy, večni simbol samozavesti in zapeljivosti. Doživetje so obogatili še graviranje parfumskih stekleničk, ki je vsak izdelek preoblikovalo v osebno, razkošno darilo, ter številne drobne pozornosti, zaradi katerih je večer zares zasijal.

Med lepotnimi izdelki je izstopal najbolje prodajani parfum Bombshell Eau de Parfum, ki navdušuje z iskrivimi notami brazilske vijoličaste pasijonke in kremasto sladkostjo madagaskarske orhideje, v srcu pa se razcveti potonika – prepoznaven podpis kolekcije Bombshell.

Ob odprtju je Victoria’s Secret pripravila posebno presenečenje: najhitrejši kupci, ki so in še bodo opravili nakup nad 75 evrov, prejmejo do razprodaje zalog ekskluzivno tote torbo Victoria’s Secret za samo en evro – dragocen spomin na trenutek, ko je glamur ene najbolj prepoznavnih znamk stopil v Slovenijo.

Odprtje trgovine Victoria’s Secret v Ljubljani ni bilo le začetek nove trgovine, temveč trenutek, ko je prestiž ene najbolj prepoznavnih svetovnih znamk oživel tudi pri nas. Šlo je za pravo modno pravljico, v kateri so obiskovalci okusili čar svetovne blagovne znamke – izkušnjo, ki je od zdaj na voljo vsak dan.

Ekskluzivne novosti, drobci iz zakulisja in najbolj vroče kolekcije vas čakajo na @victoriassecretslovenia_.

O Victoria’s Secret

Victoria’s Secret (NYSE: VSCO) je največji specializirani prodajalec spodnjega perila na svetu, ki ponuja širok nabor sodobnih, z modo navdihnjenih kolekcij, vključno s kultnimi modrčki, hlačkami, perilom, udobnimi spalnimi kosi in oblačili za prosti čas, pa tudi z nagrajenimi prestižnimi dišavami in izdelki za nego telesa. Z več kot 1.350 trgovinami po svetu in več kot 25 tisoč zaposlenimi, med katerimi prevladujejo ženske, se Victoria’s Secret ponaša z največjo ekipo strokovno usposobljenih svetovalk za izbiro modrčka na svetu. Victoria’s Secret ostaja predana navdihovanju žensk po vsem svetu.

Naročnik oglasnega sporočila je SF1 CLIPS D.O.O.