Petek, 3. 10. 2025, 10.56
Vicoria’s Secret je odprla svojo prvo trgovino v Sloveniji
Ljubljana je zažarela v rožnatem glamurju, saj je Victoria’s Secret, vodilna blagovna znamka spodnjega perila in lepotnih izdelkov, odprla svojo prvo trgovino v Sloveniji.
Nova trgovina je v pritličju Supernove Ljubljana Rudnik in prinaša sodoben, prijeten koncept, ki omogoča preprosto raziskovanje ter ustvarja prijetno nakupovalno izkušnjo. Obiskovalci lahko najdejo najbolj priljubljene kolekcije – od kultnih modrčkov in hlačk do spodnjega perila, športnih in spalnih kosov, pa tudi dodatke ter celotno lepotno linijo z dišavami, meglicami in izdelki za nego telesa.
Za posebno doživetje pa poskrbijo tudi strokovna svetovanja za izbiro modrčka, ki so brezplačna in ne zahtevajo predhodnega naročanja.
Veliki prihod ene najbolj prepoznavnih svetovnih blagovnih znamk je zaznamoval ekskluzivni predotvoritveni VIP-dogodek, ki se ga je udeležila množica znanih obrazov, predstavnikov medijev in ljubiteljev blagovne znamke. Na rožnati preprogi so gostje, v pravem slogu Victoria's Secret, že ob prihodu začutili pridih svetovnih prestolnic, večer pa je s svojo iskrivo energijo in šarmom povezovala Melani Mekicar. Za vroč uvod v nepozaben večer je poskrbela atraktivna plesna koreografija v prepoznavnih pižamah Victoria's Secret in pričarala delček tiste čarobnosti, zaradi katere so tovrstni dogodki vedno nepozabni.
Med slavnostnim predotvoritvenim dogodkom so imeli povabljenci – med njimi Gaja Prestor, Ines Erbus, Nika Krmec, Neisha, Hajdi Jazbinšek Korošec, Sabrina Vidovič, Lara Tošić ter številni drugi znani obrazi, televizijske osebnosti in vplivneži – priložnost, da kot prvi raziščejo slavne kolekcije perila, udobnega spalnega in lounge perila ter lepotnih izdelkov, ki navdušujejo po vsem svetu.
V središču pozornosti je bila seveda kolekcija Very Sexy, večni simbol samozavesti in zapeljivosti. Doživetje so obogatili še graviranje parfumskih stekleničk, ki je vsak izdelek preoblikovalo v osebno, razkošno darilo, ter številne drobne pozornosti, zaradi katerih je večer zares zasijal.
Med lepotnimi izdelki je izstopal najbolje prodajani parfum Bombshell Eau de Parfum, ki navdušuje z iskrivimi notami brazilske vijoličaste pasijonke in kremasto sladkostjo madagaskarske orhideje, v srcu pa se razcveti potonika – prepoznaven podpis kolekcije Bombshell.
Ob odprtju je Victoria’s Secret pripravila posebno presenečenje: najhitrejši kupci, ki so in še bodo opravili nakup nad 75 evrov, prejmejo do razprodaje zalog ekskluzivno tote torbo Victoria’s Secret za samo en evro – dragocen spomin na trenutek, ko je glamur ene najbolj prepoznavnih znamk stopil v Slovenijo.
Odprtje trgovine Victoria’s Secret v Ljubljani ni bilo le začetek nove trgovine, temveč trenutek, ko je prestiž ene najbolj prepoznavnih svetovnih znamk oživel tudi pri nas. Šlo je za pravo modno pravljico, v kateri so obiskovalci okusili čar svetovne blagovne znamke – izkušnjo, ki je od zdaj na voljo vsak dan.
Ekskluzivne novosti, drobci iz zakulisja in najbolj vroče kolekcije vas čakajo na @victoriassecretslovenia_.
O Victoria’s Secret
Victoria’s Secret (NYSE: VSCO) je največji specializirani prodajalec spodnjega perila na svetu, ki ponuja širok nabor sodobnih, z modo navdihnjenih kolekcij, vključno s kultnimi modrčki, hlačkami, perilom, udobnimi spalnimi kosi in oblačili za prosti čas, pa tudi z nagrajenimi prestižnimi dišavami in izdelki za nego telesa. Z več kot 1.350 trgovinami po svetu in več kot 25 tisoč zaposlenimi, med katerimi prevladujejo ženske, se Victoria’s Secret ponaša z največjo ekipo strokovno usposobljenih svetovalk za izbiro modrčka na svetu. Victoria’s Secret ostaja predana navdihovanju žensk po vsem svetu.
Naročnik oglasnega sporočila je SF1 CLIPS D.O.O.