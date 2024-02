Gabrova delila, kako z Golobom preživljata konce tedna #foto

Nekdanja mis in lobistka Tina Gaber je na Instagramu delila fotografijo s svojim partnerjem in predsednikom vlade Robertom Golobom. Fotografirala sta se v ogledalu enega izmed dvigal, Gabrova pa je v eni izmed svojih zgodb na Instagramu sledilcem v svojem imenu in v imenu Goloba zaželela lepo nedeljo. "Jutri pa novim zmagam naproti," je še zapisala.

Robert Golob in Gabrova sta na fotografiji oblečena v sproščena oblačila, v trenirki, in obuta v bele športne copate.

Pod objavo so se pričakovano zvrstili številni komentarji, veliko je bilo pozitivnih, naketari recimo Golobu priznavajo, da je zacvetel in se pomladil, nekateri pa nad novo sliko zaljubljencev niso bili pretirano navdušeni.

Eden izmed komentatorjev, ki se je na fotografijo odzval na omrežju X, je bil tudi tudi nekdanji poslanec stranke LDS, pozneje minister in v izbruhu covida leta 2020 tudi uradni govorec kriznega štaba v Janševi vladi Jelko Kacin.

Ob polni luni je nenavadnega obnašanja vedno več, bilo in bo, a ta dva, sta na svojem oblaku in na svojem planetu. Se mi pa zdi, da on vse bolj srepo gleda in tudi vse bolj ogorčeno in agresivno nastopa. Ni dobro, nelagodje se vse bolj širi, samorefleksije pa od nikoder. 🤦🤦‍♀️🫣🤥 https://t.co/ec4qC36R0m — JelkoKacin (@JelkoKacin) February 25, 2024

