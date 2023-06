Gluhoslepoto je treba po prepričanju premierja Roberta Goloba posebej definirati, saj ne more biti izpeljana iz drugih oblik invalidnosti. "Gre za eno od najhujših oblik invalidnosti, ki zahteva posebno obravnavo in si jo tudi zasluži," je Golob poudaril na današnji dobrodelni prireditvi Gluhoslepi med nami, ki je bila v Ljubljani.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob se je danes udeležil dobrodelne prireditve Gluhoslepi med nami in v osrednjem delu prireditve nagovoril udeležence. pic.twitter.com/QYsOBfuAZp — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 17, 2023

Kot je poudaril premier, je treba spregovoriti jasno in glasno za tiste, ki tega sami ne zmorejo. "Spoštovane dame in gospodje, globok poklon, globok poklon vaši volji do življenja, vaši borbi, da ste slišani, in vaši borbi, da ste uspešni," so Golobove besede povzeli v njegovem kabinetu.

Golob zagotovil: Dodal bom svoj majhen košček v mozaiku

Tako v Sloveniji kot v svetu se družba stara in dolgoživost po Golobovih besedah prinaša tudi bolezni, značilne za starejšo populacijo.

"Vse oblike invalidnosti so hude, a žal so nekatere zelo hude. Zato trdno podpiram stališče, da je treba gluhoslepoto posebej definirati, saj ne more biti izpeljana iz drugih oblik invalidnosti," je poudaril predsednik vlade in zagotovil, da bo dodal "svoj majhen košček v mozaiku" za reševanje te problematike.

Dobrodelne prireditve v Ljubljani se je udeležil tudi župan prestolnice Zoran Janković.