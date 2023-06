"Nihče ni svoboden, dokler nismo svobodni vsi, in nihče ni varen, dokler nismo varni vsi. To zavedanje postaja v sedanjosti, ki jo živimo, vse bolj pomembno. Kot ne poznajo meja konflikti, vojne, revščina in zatiranje, tako tudi solidarnost ne pozna meja. Ko je ogrožena ena oseba LGBTIQ+, smo ogrožene vse. V času, ko se spopadamo z vojnami, rasizmom, homo-, trans-, bi- in interfobijo, nasiljem in drugimi oblikami zatiranj ter posledicami podnebnih sprememb, moramo še toliko radikalneje živeti mednarodno solidarnost in stopiti skupaj preko meja in kontinentov," je politično sporočilo letošnjega festivala Parada ponosa s sloganom Več skupnosti, en boj.

V Društvu Parada ponosa podirajo meje in spodbujajo k mednarodni solidarnosti do skupnosti LGBTIQ+. Tokratni slogan Več skupnosti, en boj tako zaobjema raznolikost gibanj, identitet in bojev LGBTIQ+ po celem svetu.

Po dveh tednih je danes čas za sklepno dejanje. Festival Parada ponosa se bo tudi letos tradicionalno zaključil s protestnim shodom po Ljubljani.

Zbrani bodo po ulicah prestolnice zakorakali ob 18. uri, ko se bodo od Metelkove sprehodili do Kongresnega trga. Tam bodo cel dan prisotni predstavniki organizacij LGBTIQ+ in organizacije, ki s svojimi aktivnostmi naslavljajo tematike LGBTIQ+. Poleg stojnic bo v parku Zvezda potekala še vrsta drugih aktivnosti, med drugim bosta zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar in ljubljanski župan Zoran Janković.

Levica: Ne bi bili levičarji, če si ne bi izbrali težje, vendar edine pravilne poti

Tako kot lani tudi letos med udeleženci lahko pričakujemo številne politične obraze. V stranki Levica ob tem ljudi pozivajo, da se udeležijo Parade ponosa.

"Pred pol stoletja je povsod po svetu zavladal globalni neoliberalni obrat. Od takrat velja, da ni skupnih problemov in je vsak posameznik odgovoren sam zase, zato kot družba proizvajamo atomizirane posameznike. In rojeni smo v sistem, ki se krepi in ohranja skozi neenakosti, zato bo vedno ustvarjal druge iz tistih, ki so nižje na lestvici. Da je v takšnih pogojih uspešnejša desnica, priča zgolj o tem, da so oni trenutno uspešnejši v tem, da kažejo s prstom na druge, kot smo mi v grajenju medsebojne solidarnosti. Ampak ne bi bili levičarji, če si ne bi izbrali težje, vendar edine pravilne poti. Kdorkoli resno misli glede tega, da gradi delavsko gibanje, naj torej računa na to, da bo moral graditi zavezništva in vzpostavljati medsebojno zaupanje. Ne samo z LGBT in feministkami, ampak tudi med domačimi in migrantskimi delavci, med redno in prekarno zaposlenimi, med belo- in modroovratniškimi statusi, med starejšimi in mlajšimi in tako naprej po seznamu," so med drugim zapisali v odgovoru na vprašanje, zakaj v Levici podpirajo Parado ponosa.

"Nismo vsi v istem čolnu, vendar smo vsi v vodi. Ne bomo spregledali, kaj se dogaja drugim, samo zato, ker naš čoln trenutno ne pušča," poudarjajo v društvu Parada ponosa. Foto: Ana Kovač

Pred mikrofon bodo na Kongresnem trgu stopile tudi Katja Štefanc, predstavnica za stike z javnostjo Društva Parada ponosa, Ksenia Termasina, predstavnica ukrajinskega društva Kijev Pride, podnebna aktivistka Wendla Shaper, Lucienne-Beatrice Krstova, bodoča transspolna učiteljica, ki je bila tarča transfobnih napadov, in Dina Bajrektarević, predstavnica BH Pride iz BiH.

Kulturno-politični festival mednarodnih razsežnosti

Tradicionalno je bil tudi letošnji program festivala Parada ponosa obogaten s kulturo in umetnostjo LGBTIQ+. V sklopu festivala so se odvili številni kulturno-politični dogodki, ki so obravnavali različne tematike, med drugim tudi zdravstveno obravnavo interspolnih otrok v Sloveniji, boj proti rasizmu, trajnostno organizacijo festivalov in dogodkov, vključujoče šole in organizacije. Lokalni in mednarodni gosti so na najrazličnejših dogodkih delili svoje izkušnje in s tem obiskovalcem omogočili vpogled v skupen boj za človekove pravice oseb LGBTIQ+.