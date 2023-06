Neznanec vrgel steklenico v okno lokala Pritličje #video

Nekaj čez drugo uro ponoči je neznani storilec v okno lokala, na katerem je bila izobešena mavrična zastava, vrgel steklenico in ga razbil. "Zgodovina se ponavlja in nadaljuje," so zapisali na Facebook strani lokala Pritličje. Incident se je zgodil na dan, ko v prestolnici poteka Parada ponosa.

Kamere pred lokalom Pritličje so ujele neznanega storilca, ki je ponoči v okno, na katerem je bila izobešena mavrična zastava, vrgel steklenico in ga razbil. Dogodek preiskuje policija, ki storilca še išče, poroča Mladina.

Incident se je zgodil na dan, ko se v prestolnici zaključuje tradicionalna Parada ponosa, ki letos poteka pod geslom Več skupnosti, en boj.

Na Facebook strani lokala so spomnili na dogodek iz leta 2009, ko so neonacistov z baklami in kamenjem napadli Cafe Open. "Danes se je javno spodbujanje sovraštva spet materializirano v razbitem oknu z mavrično zastavo. Zgodovina se ponavlja in nadaljuje," so zapisali.