Parada ponosa: "Oblast še vedno ni sposobna zagotoviti temeljnih pravic" #foto

Letošnji festival Parada ponosa, ki se je začel danes, je v znamenju solidarnosti, vzajemne podpore in boja za človekovo dostojanstvo. V luči mednarodne solidarnosti do skupnosti LGBTIQ+ je društvo opozorilo na problematiko ukrajinske skupnosti in vseh, ki prosijo za azil v Sloveniji, so pojasnili na društvu Parada ponosa.

Društvo ob začetku festivala Parada ponosa s sloganom Več skupnosti, en boj zaobjame raznolikost gibanj LGBTIQ+, identitet in bojev po svetu ter obenem poziva k mednarodni solidarnosti, vzajemni podpori in skupnemu boju za človekovo dostojanstvo povsod po svetu za vse.

Kot je na novinarski konferenci pojasnila predsednica Društva Parada ponosa Simona Muršec, želijo z letošnjo tematiko festivala nasloviti širša družbena vprašanja, s katerimi se spopadajo v zadnjih letih. "Kljub vsem raznolikostim in kljub temu, da smo na različnih celinah in v različnih državah, nas povezuje nekaj, kar je zelo navdihujoče, neka moč, kar nam daje upanje za naprej," je razložila.

"Politične oblasti v Sloveniji še vedno niso sposobne zagotoviti temeljnih pravic"

Opozorila je, da politične oblasti v Sloveniji še vedno niso sposobne zagotoviti temeljnih pravic za vse ne glede na poreklo, barvo kože ali spolno usmerjenost. Poudarila je, da bi morali v luči solidarnosti, ki je pomemben del festivala, pozornost usmeriti predvsem osebam iz skupnosti LGBTIQ+, ki v Sloveniji iščejo mednarodno zaščito in pribežališče, in jim to tudi zagotoviti.

V društvu pozivajo ministrstvo za notranje zadeve, da pokaže pripravljenost za aktivno naslavljanje težav najbolj ranljivih skupin, "ki pričakujejo in želijo našo zaščito". "Verjamemo, da je sodelovanje med civilno družbo in državnimi institucijami lahko tista premostitev trenutnih kriznih razmer in zagotavljanje nekega dostojanstvenega in varnega življenja tem osebam," je dodala koordinatorka socialnovarstvenega programa Sqvot Vesna Štefanec.

V sklopu festivala več kulturno-političnih dogodkov

Tradicionalno je bil program festivala Parada ponosa obogaten s kulturo in umetnostjo LGBTIQ+. V sklopu festivala se bo odvilo več kulturno-političnih dogodkov, ki bodo obravnavali različne tematike, med drugim tudi zdravstveno obravnavo interspolnih otrok v Sloveniji, boj proti rasizmu, trajnostno organizacijo festivalov in dogodkov, vključujoče šole in organizacije. Lokalni in mednarodni gosti bodo na dogodkih delili svoje izkušnje in s tem obiskovalcem omogočili vpogled v skupen boj za človekove pravice oseb LGBTIQ+.

Društvo Parada ponosa v sklopu festivala organizira tudi razstavo vizualne umetnosti Mednarodna kvir solidarnost: Podobe trdoživosti in upanja. Namen razstave, ki bo trajala do konca junija, je ozaveščati in spodbuditi razmislek o pomembni vlogi mednarodne kvir solidarnosti v življenju oseb v najranljivejših okoliščinah in krajih v Evropi in po svetu.

Festival se bo tradicionalno sklenil s Parado ponosa, protestnim pohodom po Ljubljani, ki je namenjen promociji človekovih pravic, enakih možnosti in svobodi izbire.