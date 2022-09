Brnabićeva popustila pritiskom, Parada ponosa bo

Po tednih pritiskov iz tujine je srbska premierka Ana Brnabić danes vendarle dovolila, da se popoldne v Beogradu odvije Parada ponosa v sklopu Europrida 2022, so sporočili iz Evropskega združenja organizatorjev ponosa (EPOA). Dogovor naj bi bil po poročanju srbskih medijev dosežen tik pred zdajci po pogovorih med kabinetom Brnabićeve in EU. V središču Beograda je sicer danes okoli 13. ure prišlo do incidenta, ko je policija zadržala manjšo skupino, ki je nosila verske simbole in protestirala proti Paradi ponosa.

H kompromisni rešitvi naj bi po navedbah portala Nova.rs pomembno prispevala evropska komisarka za enakost Helene Dalli, ki se je osebno angažirala v pogovorih s srbsko premierko. Dallijeva je sicer trenutno v Beogradu in se namerava - skupaj z več drugimi tujimi politiki in diplomati - udeležiti Parade ponosa.

Premierka Ana Brnabić je medtem danes v nagovoru na sprejemu tujih diplomatov zatrdila, da bo med parado varnost zagotovljena, in spomnila, da v minulem tednu, ko so se v Beogradu že odvili številni manjši dogodki v okviru Europrida, ni prišlo do nobenih incidentov.

"To je prava slika Beograda in Srbije ter tega, kar sta. Srbija je odprta in svobodna družba, v kateri so vsi dobrodošli, in to bomo v prihodnjih letih šele dokazali," je poudarila po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug. Vztrajala je, da se za organizacijo Europrida niso odločili, ker bi jih nekdo k temu prisilil, temveč zaradi Srbije same in dobrobiti širše regije.

Protestniki metali steklenice v policiste in novinarje

V središču Beograda je sicer danes okoli 13. ure prišlo do incidenta, ko je policija zadržala manjšo skupino, ki je nosila verske simbole in protestirala proti Paradi ponosa. Nekateri protestniki so ob tem začeli metati steklenice v policiste in novinarje, a o hujših izgredih niso poročali. V bližini cerkve svetega Marka so pridržali dva udeleženca shoda.

Na putu do BG sve puno policije koja stize iz drugih dijelova Srbije osiguravati Europride @RTLDanas @vijestihr pic.twitter.com/NJN1I6bIyi — Ana Mlinarić (@Ana_Mlinaric) September 17, 2022

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je še v petek menil, da parade ne bo, in dodal, da se s to temo noče ukvarjati. "Prosili smo jih, da tokrat nimajo sprevoda, oni pa so žalili (srbsko premierko) Ano Brnabić, da je bednica," je izjavil za srbsko televizijo Pink.

Organizatorji so se po torkovi odločitvi ministrstva za notranje zadeve, da prepove parado, pritožili na upravno sodišče in državno tožilstvo, a so po njihovih besedah "dobili dve klofuti pravosodnih institucij".

Dodali so, da so na ministrstvo za notranje zadeve še enkrat prijavili sprevod, ki bo "malo drugačen od tega, kar smo želeli prej". Parado je javno podprlo več kot 20 veleposlaništev, vključno z ameriškim in slovenskim.

Organizatorji na paradi pričakujejo okoli 15.000 udeležencev, med katerimi naj bi bilo tudi 60 politikov in predstavnikov tujih organizacij. Udeležbo so med drugim potrdili evropska komisarka za enakost Helena Dalli in 15 evropskih poslancev, "svoj prihod v neki obliki" pa je napovedal tudi ameriški veleposlanik v Beogradu Christopher Hill, piše srbski časnik Blic.