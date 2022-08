Srbska vlada vztraja pri prepovedi parade ponosa. Razlog?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na lanskem festivalu Parada ponosa v Ljubljani so se udeleženci sprehodili od Metelkove ulice do Kongresnega trga. Foto: Ana Kovač

Srbska vlada vztraja pri prepovedi vseevropske parade ponosa, ki naj bi jo gostila 17. septembra. Podobno kot v soboto srbski predsednik Aleksandar Vučić je premierka Ana Brnabić to prepoved danes utemeljila z napetostmi v odnosih s Kosovom. Organizatorji Europrida vztrajajo pri dogodku in odločitev oblasti označujejo kot politično kalkulacijo.

Za Srbijo prihajajo "peklenski časi", bojimo se nadaljnjih korakov Kosova proti Srbiji, je danes po poročanju srbskih medijev opozorila Brnabićeva.

"Za zagotavljanje varnosti ni na voljo dovolj policistov"

Srbija in Kosovo sta sicer v soboto ob posredovanju EU dosegla dogovor, v skladu s katerim bodo lahko njuni državljani mejo odslej prehajali z osebnimi izkaznicami. A spor glede obvezne zamenjave srbskih registrskih tablic za kosovske Srbe, ki naj bi jo Priština uvedla s 1. septembrom, ostaja nerešen.

Po besedah premierke je nujno, da Srbija vse kapacitete svojih varnostnih sil zdaj usmeri v to, da "prepreči vsako nasilje na Kosovu". Za zagotavljanje varnosti na Europridu zato ne ostaja na voljo dovolj policistov, je zatrdila Brnabićeva, ki sicer ne skriva, da je lezbijka in živi skupaj z žensko.

Podobno je že v soboto sporočil predsednik Vučić, organizatorji parade ponosa pa so nato v odzivu poudarili, da bodo dogodek vseeno izvedli, saj da ga vlada nima pravice prepovedati.

Organizatorji parade ne nameravajo odpovedati

Pred tem so načrtovano organizacijo Europrida glasno kritizirali v več skrajno desnih organizacijah in tudi predstavniki Srbske pravoslavne cerkve. Koordinator manifestacije Marko Mihailović je medtem danes za televizijo N1 ponovil, da lahko Europride odpovedo le sami organizatorji, ki pa tega ne nameravajo storiti. Če jim bo policija parado prepovedala, se bodo pritožili, je zatrdil.

Obenem je odločitev uradnega Beograda označil kot politično kalkulacijo. Europride naj bi namreč oblasti skušale izkoristiti kot nekakšen spin za odvračanje pozornosti od dogovora s Prištino.

Festival gostijo različne evropske prestolnice

"Ko je prišla novica o ureditvi dokumentov na prehodih s Kosovom, mi je bilo takoj jasno, za kaj gre. Zdaj je torej potrebne malo drame okoli Europrida, da se ta vest minimizira ter da se vsi ti tradicionalisti in branitelji (...) vrednot nasilja in sovraštva zaradi tega ne obrnejo proti oblastem, izkoristili so nas za neke vrste spin," je dejal Mihailović.

Europride od leta 1992 izmenično poteka v različnih evropskih prestolnicah, Srbija pa naj bi bila njegova prva postaja v Južni Evropi.