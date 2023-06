Golob v Krškem o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Robert Golob ter minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer se bosta v Krškem udeležila javnega posveta o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji.

Foto: Bojan Puhek

Predsednik vlade Robert Golob bo z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom danes obiskal Nuklearno elektrarno Krško in sedež skupine GEN. Na krški občini bo v nadaljevanju javni posvet o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji. Neuradno je pričakovati bolj jasne informacije države o naslednjih korakih v zvezi s tem vprašanjem.

Golob in Kumer se bosta tako sestala z vodstvom Nuklearne elektrarne Krško (Nek) ter s poslovodstvom družbe GEN energija, krovnega podjetja skupine GEN, katere del je med drugim Nek in ki bo tudi investitor v morebitno novo nuklearko v Krškem.

Golob in Kumer o projektu nove nuklearke v Krškem

Na Občini Krško se bosta premier in minister nato v družbi novega predsednika Nekove uprave Gorazda Pfeiferja, donedavnega dolgoletnega prvega moža krške nuklearke Staneta Rožmana ter generalnega direktorja GEN energije Dejana Paravana udeležila javnega posveta o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji.

Po neuradnih informacijah je na dogodku pričakovati tudi bolj jasne opredelitve najvišjih predstavnikov izvršne oblasti doo naslednjih korakov v smeri dolgoročnega razvoja jedrske opcije v Sloveniji. V ospredju tega je projekt nove nuklearke v Krškem.

Trenutna vlada je v delu javnosti in opoziciji deležna očitkov, da projektu ni naklonjena in da sabotira nadaljnjo rabo jedrske energije v Sloveniji. V vladnih vrstah kritike zavračajo.

V zadnjih dneh so iz GEN energije prišle tudi informacije, da v družbi razmišljajo o precej večjem energetskem objektu od zdaj predvidenega reaktorja z močjo 1.100 megavatov. GEN bo pri tem dobavitelja tehnologije iskal med zahodnimi ponudniki, torej v ZDA in Franciji, ter na Japonskem in v Južni Koreji.

Odločitev naj bi padla pred koncem mandata

Trenutno je sicer predvideno, da naj bi vlada končno odločitev o novi nuklearki v Krškem sprejela še pred koncem mandata, v 2027 pa bi nato o projektu, katerega cena bi se utegnila približati desetim milijardam evrov, odločali volivci na referendumu. Po zadnjih ocenah bi lahko objekt v najboljšem primeru stal leta 2037.