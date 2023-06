Golob v poslanici Sovi: Slovenija računa na vas

Na tehtnici ni le povojna ureditev Evrope, temveč tudi prihodnost naših vrednot, je v poslanici ob bližajočem se dnevu Sove in 30-letnici njenega delovanja s tem nazivom zapisal premier Robert Golob. Zahvalil se je za njeno delo in pozval k samozavestni zadržanosti, budnosti in nenehni pripravljenosti. Uslužbencem agencije pa so podelili priznanja.

Vlada je 17. junija 1993 sprejela sklep, s katerim je osrednja slovenska civilna obveščevalno-varnostna ustanova dobila novo ime: Slovenska obveščevalno-varnostna agencija ali na kratko Sova.

Pred dnevom Sove, ki bo v soboto, je tako direktor agencije Joško Kadivnik danes podelil priznanja uslužbenkam in uslužbencem agencije za delovne dosežke in njihov prispevek k doseganju ciljev agencije, so zapisali v sporočilu Sove na spletnih straneh vlade.

Ob tej priložnosti je državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Andrej Benedejčič zbranim prenesel poslanico predsednika vlade, v videonagovoru pa jih je nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Nastanek Sove v varnostno burnih časih

Golob je v poslanici, ki so jo objavili na vladnih spletnih straneh, spomnil, da je Sova nastajala v času, ko je v naši neposredni soseščini še vedno divjala vojna na območju nekdanje Jugoslavije. To je bil med drugim tudi čas, ko so v Maastrichtu podpisali pogodbo o Evropski uniji, leto pozneje pa je Zveza Nato začela program Partnerstvo za mir.

"Postavljeni so bili torej temeljni kamni evropske varnostne arhitekture. Ti naj bi tudi zagotovili dolgoročni mir, in sicer na podlagi skupnih vrednot, kot so bile opredeljene v Pariški listini za novo Evropo," je zapisal Golob.

Najhujši konflikt po drugi svetovni vojni

Zdaj je po njegovem mnenju drugače, saj je lani Ruska federacija s svojo invazijo na Ukrajino dokončno povozila vse ukrepe za krepitev zaupanja in varnosti ter mehanizme za nadzor oborožitve v Evropi. "Naša celina je soočena z najhujšim konfliktom po drugi svetovni vojni, ki je privedel tudi do največje begunske krize po letu 1945," je dodal.

Ravno zaradi tega je vloga Sove toliko bolj ključna, meni. Kot je navedel, je Sova v preteklih treh desetletjih postala eden od ključnih stebrov nacionalnega varnostnega sistema, ki aktivno ščiti državljane, slovensko suverenost in slovenski način življenja. Golob je prepričan, da je agencija vedno držala korak s časom, in to ne glede na to, s kakšno hitrostjo so se pojavljali izzivi. To ji je uspevalo zaradi sodelovanja s tujimi partnerji in zaradi odličnih odnosov z zavezniškimi službami, je pojasnil.

Širok razpon dejavnosti Sove

Sova aktivno nadzoruje promet z občutljivim blagom, vključena je v spremljanje migracijskih tokov in je postala pomemben akter pri zagotavljanju informacijske varnosti države, je naštel. Še bolj kot prej pa se posveča protiobveščevalni dejavnosti, ki je sicer bistvena, a si je po Golobovem mnenju marsikdo težko predstavljal, da se bomo na lastnih tleh srečali s pojavi, za katere smo še pred kratkim mislili, da spadajo v leposlovje ali na filmska platna.

Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zagotavljanje ustrezne finančne podpore, izboljšanje zakonodaje ter zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki je potrebna za uspešno delovanje agencije.

Ob tem pa verjame, da bo agencija tudi v naslednjih letih ostala trden steber nacionalne varnosti, zato je vsem pripadnikom čestital ob tej pomembni obletnici in se jim zahvalil za njihovo delo. "Želim, da veste, da je vaš prispevek k varnosti naše domovine prepoznan in cenjen. Tako kot agencija računa na vas, tudi Slovenija računa na agencijo," je sporočil.

"Bodimo torej kot vaš simbol, kot naša pegasta sova: samozavestno zadržani in obenem budni ter vedno pripravljeni," je sklenil svoje misli.