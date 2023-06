Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koliko prosilcev za azil bi morala sprejeti Slovenija oziroma koliko namesto tega plačati drugim članicam, še ni določeno. V vsakem primeru to ne bi bilo tako obremenjujoče za Slovenijo, da kompromisnega predloga ne bi mogli podpreti, je zatrdil minister Boštjan Poklukar. Foto: Ana Kovač

Notranji ministri EU so se na današnjem zasedanju v Luxembourgu po skoraj celem dnevu pogajanj vendarle dogovorili o predlogih uredbe o upravljanju azila in migracij ter uredbe o azilnih postopkih, je povedala švedska ministrica za migracije Maria Malmer Stenergard. Gre za dva ključna zakonodajna predloga v okviru migracijskega pakta.

Uredba o upravljanju azila in migracij ter uredba o azilnih postopkih po navedbah švedskega predsedstva Svetu EU predstavljata glavna stebra reforme azilnega sistema. Poleg tega sta ključna za dobro ravnovesje med odgovornostjo in solidarnostjo, so zapisali na Twitterju.

Stališče Sveta EU o predlogu uredbe o upravljanju azila in migracij med drugim vključuje določbo o t. i. obvezni solidarnosti med državami članicami. V skladu s tem bi morale manj obremenjene članice sprejeti določeno število prosilcev za azil iz držav, ki so bolj izpostavljene migracijskim pritiskom. Če tega ne bi želele storiti, pa bi morale tej članici plačati določen znesek.

Da se Slovenija strinja s tem solidarnostnim okvirjem, je že med zasedanjem povedal slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, ki je napovedal podporo kompromisnemu predlogu o uredbah.

Zdaj se bo Svet EU o predlogih teh dveh uredb pogajal z Evropskim parlamentom, ki je svoja pogajalska izhodišča že sprejel.