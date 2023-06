V ameriškem zaporu umrl bivši agent FBI, ki je vohunil za Rusijo

Kot je navedel urad za zapore, so Hanssena našli neodzivnega v ponedeljek zjutraj. Kljub poskusom oživljanja so ga kasneje razglasili za mrtvega.

Obsojen na dosmrtni zapor

Hanssen je nekaj mesecev po aretaciji leta 2001 priznal krivdo v 15 točkah obtožnice, ki mu je očitala vohunjenje in zaroto, v zameno za to, da vlada ne bo zahtevala smrtne kazni. Na koncu je bil obsojen na dosmrtni zapor.

Kot protiobveščevalni agent je imel odličen dostop do informacij, ki so bile Rusom zelo koristne. Kompromitiral je več deset sovjetskih uslužbencev, ki so vohunili za ZDA, in nekateri so bili usmrčeni. Posredoval je podrobnosti o več ameriških operacijah, kot so prisluškovanje, nadzor in prestrezanje komunikacij.

Sovjetom je posredoval načrte, kako bi se ZDA odzvale na jedrski napad, tako pri zaščiti najvišjih vladnih uradnikov kot pri povračilnih ukrepih.

Ob izreku kazni leta 2002 se je opravičil in dejal, da ga je sram svojih dejanj. O njegovi zgodbi so v ZDA posneli tudi film.

Hanssena so aretirali v ameriški zvezni državi Virginija, potem ko je na dogovorjeno mesto odložil zavojček z zaupnimi podatki, ki naj bi ga kasneje pobral ruski agent.

Z jezikom svojih skrivnih delodajalcev se je spoznal na fakulteti, ko je študiral ruščino, leta 1976 pa je postal agent pri FBI. Po preselitvi v New York je postal uslužbenec protiobveščevalnega oddelka. Pred aretacijo je delal v Washingtonu, kjer je med drugim pomagal pri krepitvi varnosti v State Departmentu.