Nihče ne ve, kaj je skrivnostna krogla, ki se je znašla na japonski obali #video

Na plaži japonskega obalnega mesta se je znašla velika železna krogla, ki je precej zmedla policijo in tamkajšnje prebivalce. Skrivnostno kroglo s premerom 1,5 metra so podrobno preiskali, saj so se na spletu takoj pojavila ugibanja, da bi bila lahko namenjena vohunjenju ali da je nezemeljski predmet.

A mysterious rusted metal sphere washed up on a beach in Japan, access to the beach is now restricted‼️😳 pic.twitter.com/IhlygN3zll — Hoodlum (@onhoodlum) February 21, 2023

Odkar so skrivnostno kroglo našli na plaži Enšu v mestu Hamamacu na pacifiški obali države, policija tava v temi, poročajo tamkajšnji mediji.

Domneve, da bi bila ta velika krogla lahko mina, so ovrgli, potem ko so strokovnjaki z rentgensko tehnologijo pregledali notranjost predmeta in ugotovili, da je votel. Prav tako ni nobenih znakov, da bi bila krogla del vohunjenja bližnje Severne Koreje ali Kitajske.

Dva dvignjena ročaja na površini krogle, ki bi ju lahko zataknili za nekaj drugega, bi lahko spodbudila preprostejšo razlago: da gre najverjetneje za privezno bojo, ki se je preprosto zrahljala in odplavala.

JUST IN - A mysterious object resembling an ‘iron ball’ sized about 1.5 meters in diameter reportedly found on a beach in Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture, Japan pic.twitter.com/DEIMT7r7ZW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 21, 2023

Zavarovali območje, na terenu bombni tehniki

A ta oranžnorjava krogla je sprožila obsežno policijsko akcijo, saj je policija takoj zaprla 200-metrski radij okoli krogle in poklicala strokovnjake za eksplozive, oblečene v zaščitna oblačila.

Neki domačin, ki redno teče po plaži, je za javno televizijo NHK dejal, da ne razume, zakaj je žoga nenadoma postala središče pozornosti. "Tam je že en mesec," je dejal. "Poskušal sem jo potisniti, a se ni hotela premakniti."

Oblasti še vedno ne vedo, kaj natančno je ta krogla in kako se je znašla na obali. Nekateri domnevajo, da je podobna rekvizitu iz priljubljene serije Dragon Ball, drugi verjamejo, da gre za NLP.

Dejstvo pa je, da so se videoposnetki predmeta na družbenih omrežjih pojavili kmalu po tem, ko je Japonska izjavila, da "močno sumi", da so v zadnjih letih nad njenim ozemljem opazili več kitajskih vohunskih balonov.

"Niso vesoljci, le velika je"

That Metal Sphere that washed ashore a beach in Japan is another distraction. It’s not alien or anything weird. It’s this just bigger pic.twitter.com/pOKg1H4d96 — Marcus Giuliani (@marcusgiulianii) February 22, 2023

"Ta kovinska krogla, ki jo je naplavilo na obalo, je še eno preusmerjanje pozornosti. Ni nezemeljskega izvora ali kaj čudnega, le velika je," je ob tem tvitnil eden od uporabnikov Twitterja.

"Videti je kot morska boja," je odgovoril neki drug uporabnik.