Na Tajvanu našli ostanke domnevnega kitajskega meteorološkega balona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek je tajvansko obrambno ministrstvo sporočilo, da so opazili kitajske meteorološke balone, vendar niso navedli, koliko jih je bilo. Opozorili so, da bodo med letom uničili balone, za katere bodo ocenili, da pomenijo "visoko stopnjo nevarnosti", a dodali, da takšnega primera še ni bilo.

V torek je tajvansko obrambno ministrstvo sporočilo, da so opazili kitajske meteorološke balone, vendar niso navedli, koliko jih je bilo. Opozorili so, da bodo med letom uničili balone, za katere bodo ocenili, da pomenijo "visoko stopnjo nevarnosti", a dodali, da takšnega primera še ni bilo. Foto: Reuters

Na Tajvanu so danes našli ostanke naprave, za katero domnevajo, da je kitajski meteorološki balon, je sporočila tajvanska vojska, ki se je ob tem odločila okrepiti patrulje v vojaških objektih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojska je sporočila da so danes opazili padanje "neidentificiranih predmetov" nad otočjem Matsu v Vzhodnokitajskem morju, ki je približno 280 kilometrov oddaljeno od tajvanske prestolnice Taipei.

Pojasnila je, da so našli ostanke balona s premerom enega metra in napravo, na kateri je bil napis s kitajskimi pismenkami, ki jih običajno uporabljajo v Pekingu, ter "meteorološki instrument".

Vojska je v izjavi dodala, da je "začetna analiza pokazala, da deli pripadajo meteorološki napravi" in da so jih shranili za analizo.

Vsem enotam so odredili okrepitev patrulj v vojaških objektih in spremljanje razmer.

ZDA: Bil je vohunski balon

Ameriški predsednik Joe Biden je v začetku meseca ukazal uničenje kitajskega balona, ki je letel nad ozemljem ZDA, vključno z območji z občutljivimi vojaškimi objekti. ZDA so trdile, da je bil vohunski balon, ki je bil verjetno del flote podobnih naprav, ki letijo po vsem svetu.

Kitajska je to zanikala in trdi, da gre za meteorološki balon, ZDA pa je obtožila, da so v njen zračni prostor večkrat vstopili ameriški baloni, kar je Washington zanikal.

Kitajska je v zadnjih letih okrepila vojaški, diplomatski in gospodarski pritisk na Tajvan, ki ga šteje za del svojega ozemlja. Izrazila je tudi pripravljenost, da ga zavzame, po potrebi tudi s silo.