Bela hiša: Sestreljeni leteči predmeti niso povezani z Nezemljani

Zaradi naraščajočih špekulacij v povezavi s sestreljenimi letečimi predmeti nad Severno Ameriko je Bela hiša danes podala pojasnila in izključila morebitno povezavo z Nezemljani.

Američani so namreč začeli razmišljati o vesoljcih, potem ko je poveljnik zračne obrambe nad Severno Ameriko general Glen Van Herck v nedeljo na vprašanje, ali gre za Nezemljane, izstrelil odgovor, da v tem trenutku ne izključuje ničesar.

"Vem, da so bila vprašanja in pomisleki o tem, vendar ob nedavnih sestrelitvah ni nobenih dokazov o vesoljcih ali nezemeljski dejavnosti," je dejala Karine Jean-Pierre. Foto: Reuters

Američani sestrelili štiri leteče predmete

Ameriška vojska je konec tedna sestrelila tri leteče predmete, pred več kot tednom dni pa kitajski vohunski balon nad obalo Južne Karoline, potem ko je ta približno teden dni letel nad ZDA.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby je dejal, da je mogoče, da gre pri sestrelitvah konec tega tedna za povsem nenevarne predmete, ki so povezani z raziskovalnimi ustanovami ali podjetji. Foto: Reuters

Pri tem se sicer zastavlja vprašanje, zakaj se jih je vojski mudilo sestreliti. To je pred dnevi vprašal vodilni republikanec v odboru za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma kongresa Mike Turner iz Ohia. Pred tem je skupaj s strankarskimi kolegi sicer napadal vlado, ker balona, ki je teden dni letel nad ZDA, ni sestrelila takoj, ampak je čakala, da se pomakne nad Atlantik.

Biden: Gre predvsem za politizacijo vprašanja

Republikanski preobrat kaže, da gre predvsem za politizacijo vprašanja, ki ima po trditvah vlade predsednika Joeja Bidna vsaj v prvem pojasnjenem primeru korenine v obsežnem kitajskem vohunskem nadzoru z baloni.

Vladni uradniki so pojasnili, da se trije predmeti, sestreljeni konec tega tedna, razlikujejo od kitajskega, domnevno vohunskega balona. Leteli so veliko nižje in so bili precej manjši.

Balon je več dni potoval čez ZDA, preden ga je 4. februarja sestrelilo letalo F-22 ob obali Južne Karoline. Kitajska je vztrajala, da je balon izvajal meteorološke raziskave in da je zašel s poti.

Pentagon je navedel, da je imel balon gondolo v velikosti treh avtobusov in je bil opremljen z več antenami ter dovolj velikimi sončnimi celicami za napajanje več senzorjev za zbiranje obveščevalnih podatkov. Prav tako je bilo videti, da se lahko sam krmili s pomočjo vetra in morda pogonskega mehanizma, so povedali uradniki.

Leteči predmet, ki ga je ameriško vojaško letalo v petek sestrelilo nad Aljasko, je bil veliko manjši od kitajskega balona in ni imel nobenega pogonskega ali nadzornega sistema, so povedali uradniki.

V soboto je nato ameriško letalo po ukazu ZDA in Kanade sestrelilo objekt nad kanadskim severozahodnim ozemljem Yukon, češ da je ogrožal civilne polete. Kanada ga je opisala kot valjastega in velikega približno kot Volkswagnov hrošč.

V nedeljo je Biden ameriškim vojaškim letalom ukazal, naj nad Huronskim jezerom sestrelijo še en neidentificiran predmet. Predmet je bil opisan kot osmerokotna struktura z vrvicami, ki so visele z njega. Tudi ta objekt je pomenil nevarnost za civilno letalstvo, saj je letel na višini približno šest tisoč metrov.

Pentagon je sporočil, da nobeden od štirih objektov ni bil oborožen in ni pomenil nevarnosti napada.

Peking ob zanikanju, da pošilja nad ZDA svoje vohunske balone, obtožuje ZDA istega početja. "Tudi za Združene države ni nič nenavadnega, da nezakonito vstopajo v zračni prostor drugih držav," je sporočilo kitajsko ministrstvo za zunanje zadeve in dodalo, da je bilo takih preletov najmanj deset.

ZDA so kitajske obtožbe zanikale. "Kitajska poskuša omiliti škodo, ker ni ponudila nobenih verodostojnih pojasnil o vdoru v naš zračni prostor," je sporočil State Department.