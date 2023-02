Ameriška vojska iz Atlantskega oceana izvlekla senzorje iz kitajskega balona

Senzorje iz domnevno kitajskega vohunskega balona, ​​sestreljenega nad ZDA, so našli v Atlantskem oceanu, je sporočila ameriška vojska. Iskalne ekipe so našle "znatne ostanke, vključno z identificiranimi deli senzorjev in elektronike", so še navedli.

"Dele strukture" so našli tudi v ponedeljek ob obali Južne Karoline, so sporočili vojaški predstavniki. Ameriški uradniki so povedali, da balon izvira iz Kitajske in je bil uporabljen za nadzor, Kitajska pa je dejala, da je šlo le za zračno ladjo za spremljanje vremena, ki je zašla.

V Beli hiši je potekala tiskovna konferenca

ZDA so sicer od 4. februarja sestrelile še tri objekte, ki pa niso podobni kitajskemu balonu, a ZDA trdijo, da so bili prav tako uporabljeni za vohunjenje na občutljivih vojaških lokacijah. FBI predmete preučuje, včeraj pa je na to temo v Beli hiši potekala tiskovna konferenca.

"Med kitajskim balonom in temi tremi predmeti je velika razlika. Kitajski predmet je bil veliko večji, v velikosti treh avtobusov, imel je lasten pogon. Vemo, čemu je služil," je dejal John Kirby.

"Nismo ga želeli strmoglaviti na kopno, lahko bi bilo nevarno. Ti trije objekti so precej manjši, niso imeli lastnega pogona, nosil jih je veter. Nimamo dokazov, da niso bili uporabljeni za vohunjenje, vendar nismo prepričani. Predsednik je ukazal zrušenje iz previdnosti," je dejal Bidnov svetovalec.