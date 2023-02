Nekdanji varnostnik priznal, da je vohunil za Rusijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smith je na sojenju zatrdil, da je hotel veleposlaništvu samo povzročiti "neprijetnosti in zadrego" in da je takrat trpel zaradi depresije. Foto: Reuters

Sodišče v Londonu je zaradi kršenja zakona o uradnih skrivnostih danes na 13 let in dva meseca zapora obsodilo nekdanjega varnostnika na britanskem veleposlaništvu v Berlinu Davida Ballantyna Smitha, ki je priznal, da je vohunil za Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodnik Mark Wall je ob izreku kazni na sodišču Old Bailey v Londonu izpostavil, da mu je Rusija plačala za izdajo in da je bil njegov motiv "škodovanje britanskim interesom".

Sodnik, ki je pred tem zavrnil Smithove trditve, da je informacije Moskvi posredoval dvakrat, in to samo zato, da bi veleposlaništvo spravil v zadrego, je njegovo kaznivo dejanje opisal kot "obsežno in resno" ter izpostavil, da ni pokazal kesanja.

Poudaril je, da je kopiral "veliko količino gradiva" in da je osebje veleposlaništva "izpostavil največjemu tveganju", ko je njihove fotografije posredoval ruskemu veleposlaništvu v Berlinu, poroča britanski BBC.

Sam se je ponudil ruskemu veleposlaništvu

58-letni vojni veteran iz mesta Paisley na zahodu Škotske je kot varnostnik na britanskem veleposlaništvu v Berlinu delal pet let. Po operaciji pod krinko, v kateri sta z njim vzpostavila stik dva britanska tajna agenta, ki sta se izdajala za Rusa, so ga aretirali v njegovem stanovanju v Berlinu avgusta 2021, nato pa ga je Nemčija izročila Londonu.

Po navedbah tožilstva se je leta 2020 sam ponudil ruskemu veleposlaništvu za sodelovanje s posredovanjem podatkov o zaposlenih na britanskem veleposlaništvu. Za Ruse je nato med drugim posnel več občutljivih prostorov v britanskem veleposlaništvu.

Omenjene videoposnetke pa naj bi posnel, ko je bil pijan. Zanikal je tudi, da bi mu rusko veleposlaništvo za informacije plačalo, medtem ko so na njegovem domu našli 800 evrov neznanega izvora.