Zvezdnika Aquamana obtožuje, da je bil na snemanju pijan

Ravno ob izidu napovednika za nadaljevanje globalne uspešnice Aquaman so v javnost prišle informacije, ki na snemanje filma mečejo precej slabo luč. V Varietyju so objavili podrobnosti iz zapiskov terapevtke, ki jo je obiskovala igralka Amber Heard in ji je med drugim zaupala podrobnosti s snemanja novega Aquamana.

Izrekla je precej resnih obtožb na račun soigralca Jasona Momoe, ki igra naslovnega junaka. Igralka je prepričana, da je želel, da jo odpustijo, in jo je na najrazličnejše načine skušal vreči iz tira. Med drugim naj bi se oblačil kot njen bivši mož Johnny Depp, nosil naj bi celo enak nakit in jo tako skušal dekoncentrirati. Ob tem je še zatrdila, da je Momoa na snemanje prihajal pijan: "Rekel je, da hoče, da me odpustijo. Bil je pijan, zamujal je na snemanje, oblačil se je kot Johnny, nosil je tudi enake prstane."

Foto: Guliverimage

Predstavniki Jasona Momoe teh navedb niso hoteli komentirati, so se pa oglasili v produkcijski družbi DC, ki je Aquamana snemala, in sporočili: "Jason Momoa se je na snemanju ves čas vedel profesionalno." Za Variety je spregovoril tudi neimenovani vir, ki je bil prisoten na snemanju, in zatrdil, da sta se Momoa in Heardova takrat povsem dobro razumela in se celo šalila med seboj. "Tudi oblačil se ni kot Johnny Depp," je dodal vir, "Jason se od nekdaj oblači v takšnem boemskem slogu."