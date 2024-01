Zvezdnik Aquamana se tudi uradno ločuje

Kot razlog za razhod je navedla nepremostljive razlike.

Da se razhajata, sta sporočila januarja 2022

Čeprav je v sodnih dokumentih, ki jih je pridobila omenjena revija, kot uradni datum razhoda naveden 7. oktober 2020, sta zvezdnika razhod naznanila v začetku leta 2022.

Šestinpetdesetletna Lisa Bonet, katere pravo ime je Lilakoi Moon, in 44-letni Jason Momoa sta se spoznala leta 2005. Poročila sta se šele leta 2017. Skupaj imata dva otroka – 16-letno hčer Lolo in 15-letnega sina Nakoa-Wolfa –, za katera je Bonetova zaprosila za deljeno skrbništvo. Bonetova ima iz prejšnjega zakona z Lennyjem Kraviztom sicer še 35-letno hčer Zoe Kravitz, zdaj zelo uspešno igralko.

Bonetova in Momoa imata skupaj dva mladoletna otroka. Foto: Guliverimage

Ljubezen med njima ostaja in se razvija

Ob razhodu sta zvezdnika v skupni izjavi zapisala, da so "v teh časih preobrazbe vsi čutili pritiske in spremembe". "Razvija se revolucija in najina družina pri tem ni nobena izjema. V tej luči sporočava svojo družinsko novico, da se razhajava. Tega nisva sporočila, ker misliva, da je to vredno razglašati, ampak da lahko naprej živiva ponosno in iskreno," sta zapisala in dodala: "Ljubezen med nama ostaja in se razvija, midva pa sva drug drugega osvobodila, da lahko postaneva nekaj novega."

