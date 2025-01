Bruno Najdič pred spektaklom v Ljubljani proti Turkinjam od igralk zahteva le dvoje

Odbojkarice Calcit Volleyja bodo leto 2025 začele s tekmo lige prvakinj, ki bo hkrati tudi generalka za finale pokala Slovenije v nedeljo v Velenju. V petem krogu skupine C lige prvakinj bodo v ljubljanski dvorani Tivoli, ob 18. uri, gostile vodilno ekipo turški VakifBank iz Istanbula. "Od svojih igralk bom zahteval le, da skušajo prikazati svojo najboljšo odbojko in da ne bodo imele preveč strahospoštovanja do nasprotnic," je pred obračunom dejal trener slovenskih prvakinj Bruno Najdič.

Po krajšem božično-novoletnem premoru, ki so ga kamniške odbojkarice po napornem novembru in decembru potrebovale, se ta teden za slovenske prvakinje začenja novo intenzivno obdobje.

Po torkovi tekmi z ekipo iz turške prestolnice bodo v nedeljo v velenjski Rdeči dvorani skušale Mariborčankam v finalu pokala Slovenije vrniti za poraza v predlanski in lanski sezoni. Toda o tem bodo začele razmišljati šele po gostovanju slovite VakifBank, ki je v zadnjih 14 sezonah šestkrat osvojila ligo prvakinj.

VakifBank je vodilna ekipa v skupini C lige prvakinj. Foto: Guliverimage

O moči turške ekipe, ki jo vse od leta 2008 vodi italijanski trener Giovanni Guidetti, govori podatek, da je v tretjem krogu doma brez izgubljenega niza premagala tudi lanskoletnega finalista lige prvakinj, Numio Vero Volley iz Milana. Vloge so pred tekmo jasno razdeljene, da pa je možno presenečenje, so Kamničanke dokazale v Turčiji, kjer so favoriziranim tekmicam odščipnile niz.

"Tekmo v Istanbulu smo resnično odigrali na visoki ravni, morda najvišji v letošnji sezoni, vendar je proti takšnim ekipam realno težko igrati. Tudi ko tvoja ekipa naredi vse dobro, lahko one s svojo kakovostjo naredijo to še boljše, tako da je težko osvajati točke. Od svojih igralk bom zahteval le, da skušajo prikazati svojo najboljšo odbojko in da ne bodo imele preveč strahospoštovanja do nasprotnic," je pred obračunom za spletno stran kluba dejal Bruno Najdič, trener kamniških odbojkaric.

Prvič po 21. decembru

VakifBank je v turškem prvenstvu z dvema porazoma trenutno na tretjem mestu. Leto 2024 je končal z domačim porazom proti Eczacibasijem, začel pa z gladko zmago proti Galatasarayu. V svojih vrstah ima številne odlične odbojkarice, tudi šest tujk, od katerih izstopajo mlada Rusinja Marina Markova, 203 cm visoka Kitajka Xinyue Yuan, Kanadčanka Kiera Van Ryk in Italijanka Caterina Bosetti. Kapetanka ekipe je turška reprezentantka Zehra Günes, turški reprezentantki sta tudi podajalka Sila Caliskan in prosta igralka Ayca Aykac Altintas.

V vrstah Calcita bo za ligo prvakinj in tudi pokalni finale manjkala Anja Maček, ki jo čaka operacija kolena, prav tako pa za Kamničanke ne bo več igrala Američanka z izraelskim potnim listom, Eve Kerschenbaum. Foto: Jure Banfi

"Ker vse od 21. decembra nismo igrali nobene tekme, pred tem pa dve do tri na teden, nam bo preizkušnja proti VakifBanku prišla prav pred finalom pokala Slovenije. To bo pred tekmo z Mariborčankami naša edina, kajti tudi na treningih, glede na to, da imamo na voljo le 11 igralk, nismo mogli igrati šest na šest. Dobro, glede na kakovostno razliko med nami in Turkinjami je težko reči, koliko bomo iz te tekme odnesli, toda če nič drugega, bomo vsaj v ritmu tekem," je o tekmi s Turkinjami še povedal Najdič.

"To so tekme, ko lahko igralke iz sebe iztisnejo več, kot so realno sposobne, je pa seveda možno tudi, da se bo tekma hitro končala. Kot sem že dejal, upam, da bomo dali vse od sebe in pokazali tisto, kar smo v tem trenutku sposobni. Verjamem, da bodo gledalci prišli na svoj račun," je še dodal kamniški strateg, tudi najboljši trener slovenskih ženskih odbojkarskih ekip za leto 2024 po izboru strokovnega sveta Odbojkarske zveze Slovenije.

V drugi tekmi petega kroga skupine C bo Porto v sredo gostil Numio Vero Volley, prav Portugalke pa bodo 22. januarja v Tivoliju tudi zadnje nasprotnice Kamničank v letošnjem tekmovanju in to je ekipa, proti kateri naj bi slovenske prvakinje pokazale največ.