Mariborčanke in Kamničanke finalistke pokala

Odbojkarice OTP banke Branik in Calcita Volleyja so finalistke pokala Slovenije. Mariborčanke so danes v gosteh s 3:0 (16, 17, 13) premagale Luko Koper, Kamničanke pa so v torek prav tako v gosteh s 3:1 (19, -22, 19, 21) ugnale Sip Šempeter.