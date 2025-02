Krimovke proti Podravki po samozavest in četrto mesto

Rokometašice Krima Mercatorja zadnja tekma skupinskega dela lige prvakinj čaka v soboto, ko bodo ob 18. uri v Areni Stožice gostile hrvaško Podravko Vegeto. Krimovke so si z minulim remijem pri Nyköbingu in razpletom preostalih tekem že zagotovile dodatne kvalifikacije za nastop v četrtfinalu, sobotna tekma bo odločala o četrtem mestu v skupini A.

"Za nami je težka tekma na Danskem, kjer smo prvič vodili od začetka tekme in bili na dobri poti do zmage, pa nam ni uspelo. V drugem polčasu smo nekako izgubili samozavest, s katero smo igrali v prvem delu. Resda smo bili pod veliko večjim pritiskom kot tekmice, pa tudi sam nisem sprejel najboljših odločitev, zato smo ostali brez dveh točk," je uvodoma minulo tekmo na Danskem pospremil trener Ambrosio Martin.

Ta bo skušal za sobotni obračun obdržati vse dobre stvari minulih tednov, pričakuje pa novo težko, tesno tekmo. "Po vsaki tekmi skušam ekipo pripraviti na naslednjo tekmo z mislijo, kaj lahko izboljšamo s prejšnje predstave. Iz tedna v teden kažemo boljše predstave, pa vendar vsakič najdemo nekaj, kar moramo še izboljšati. To je naš največji izziv," je dejal trener.

"Zdaj skušamo obdržati vse dobre stvari s prejšnjih tednov in najti dobre rešitve za pomembne trenutke v tekmi, kako se umiriti v ključnih trenutkih in odigrati brez pritiska. Težko bo, o tem ni dvoma, tekma bo vroča, ekipi sta na podobni ravni. Gre za mlado ekipo, ki dobro igra. pričakujemo novo tesno, težko tekmo."

Izkušena črnogorska zvezdnica Krima Jovanka Radičević pred tekmo pravi: "Kot je rekel trener, k nam prihaja mlada ekipa v izjemni formi. Igrala bo brez pritiska, ampak dobro jo poznamo. Jaz bi se osredotočila bolj na nas, na našo igro, vseeno smo me gospodarice na domačem terenu. Resda ne gre za tekmo biti ali ne biti, je pa za nas v smislu samozavesti zelo pomembna za nadaljevanje. Za osmino finala in, upam, tudi za naprej."

Podravka v Ljubljano prihaja po treh zaporednih tesnih porazih. Ana Abina, ki je zaradi bolezni izpustila tekmo na Danskem, je zdaj dobro pripravljena.

"Ko si blizu, si želiš zmago, če ti ne uspe, si malo razočaran, zdi se ti, da nisi dobil tega, kar si si zaslužil. Ampak ne smemo se preveč ukvarjati s tekmicami, osredotočiti se moramo nase. Vzdušje v naši ekipi je načeloma 'okej', morda se čuti malce nervoze, ker se vsi zavedamo, kako pomembna preizkušnja nas čaka," je dejala Abina.

"Vsaka zmaga je pomembna, vsake se zelo veselimo. Za športnika je to nagrada za preteklo delo. Ampak včasih pač ne gre. Sobotna zmaga bi bila za nas velika nagrada za vse trdo delo, ki ga vlagamo," je dejala Abina po velikih nihanjih Krima to sezono, in dodala, da je v težkih trenutkih najpomembneje, da ekipa stopi skupaj in ostane povezana.

"Želela bi si, da ta del sezone v soboto sklenemo z zmago. Ta bi nam zagotovo dala veter v hrbet in samozaupanje, da se še bolje pripravimo za osmino finala. Vedno pravim, da je fizična pripravljenost zaman, ko si v krizi, takrat vedno odloča glava," pa je dodala Radičević.

Najboljši dve ekipi iz obeh skupin (A in B) lige prvakinj se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatne tekme za uvrstitev med najboljših osem.

