Kdo še v četrtfinale?

Danes in v četrtek bodo na sporedu povratne tekme v bojih za četrtfinale rokometne lige prvakov. Magdeburg bo na domačih tleh branil štiri gole prednosti proti Bukarešti, Füchse Berlin pa bo obračun s Kielcami začel s +6. Slovenski reprezentančni vratar Klemen Ferlin zaradi poškodbe kolena ne bo v kadru poljske zasedbe. Wisla Plock (Miha Zarabec, Mitja Janc, Tim Cokan) bo proti Nantesu (Matej Gaber, Rok Ovniček je poškodovan) branila tri gole naskoka.

Rokometaši Picka iz Szegeda (Borut Mačkovšek) bodo v četrtek lovili gol zaostanka proti PSG.

V četrtfinale so se neposredno uvrstili Barcelona Blaža Janca in Domna Makuca, Veszprem Gašperja Marguča, Aalborg Aleksa Vlaha in Sporting iz Lizbone.

Liga prvakov, dodatni boji za četrtfinale, povratne tekme:

Sreda, 2. april:

Četrtek, 3. april: